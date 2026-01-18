Tijana Milentijević doživela peh na nastupu! Rasplakala se na bini, pa progovorila i o venčanju: Biće velika svadba

Pevačica Tijana Milentijević pojavila se danas na aerodromu u Beogradu. Tijana nije krila razočaranje zbog peha koji se desio u nemačkom gradu zbog tehničkih problema, koji su ona i njen bend doživeli na nastupu.

Pevačica je na početku razgovora otkrila da su na bini imali peh sa klavijaturom koja je crkla i nisu mogli da odrade svirku.

- Nisam spavala ni tri sata bukvalno. Izvinila sam se ljudima, otpevala sam par pesama...samo uz gitaru i to je to...šta da radim, nadam se da ću sledeći put popraviti utisak, bilo je lepo i sve ali...Klavijatura je naša, neki spoj se desio, videćemo da li će morati skroz nova ili da je sredimo. Sinoć sam se rasplakala na bini, kad sam morala da kažem da je sve pokvareno i da ne radi.

Na pitanje da li u takvim slučajevima dobijaju svoj honorar ili pevaju za džabe Tijana Milentijević kaže:

- Pa ne, otkazan je nastup. Nema poente. Ljudi su se vratili kući. Otpevala sam par pesama na suvo, sa ljudima, pevali su, baš su bili veseli i naoštreni da se lepo provedu, ali drugi put.

Budući da se sve više priča o krizi na estradi, Tijana otkriva da u njenom slučaju nije tako.

- Ja ovde (na aerodromu) više prolazim nego u kući u Kragujevcu, ne znam kod drugih kod mene nije. Nije sve u parama nešto je u sreći, da smo zdravi da smo zaljubljeni, ljubav cveta - kaže ona kroz osmeh, a da li će uskoro neki prsten i prosidba kaže:

- On neće ni meni da kaže, a kamoli vama. Ako planira nešto to će biti intimno, ali naravno da ću ja to posle podeliti - otkriva Tijana, pa dodaje da je svadba često tema u njihovom razgovoru:

- Pričamo stalno, ne znamo detalje, ali pušta on da ja...zbog moje karijere da prođe godina dve, pa može da bude svadba velika - rekla je pevačica.

Tijana je prokomentarisala i nedavni napad na njenu koleginicu Anu Bekutu:

- Videla sam, ne znam kako bih to prokomentarisala. Žao mi je žene, jer starija je, cenim je kao koleginicu svoju, koja ima karijeru i hitove iza sebe.

O razvodima koji su počeli početkom januara kaže:

- Bolje dobar razvod nego loš brak. Oni najbolje znaju šta je bilo kod njih kući, ako su srećni razdvojeni najbolje da to bude tako i da deca budu srećna i da ne pate - zaključila je ona.



Autor: N.B.