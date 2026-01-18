AKTUELNO

Domaći

Tijana Milentijević doživela peh na nastupu! Rasplakala se na bini, pa progovorila i o venčanju: Biće velika svadba

Izvor: Blic, Pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Pevačica Tijana Milentijević pojavila se danas na aerodromu u Beogradu. Tijana nije krila razočaranje zbog peha koji se desio u nemačkom gradu zbog tehničkih problema, koji su ona i njen bend doživeli na nastupu.

Pevačica je na početku razgovora otkrila da su na bini imali peh sa klavijaturom koja je crkla i nisu mogli da odrade svirku.

- Nisam spavala ni tri sata bukvalno. Izvinila sam se ljudima, otpevala sam par pesama...samo uz gitaru i to je to...šta da radim, nadam se da ću sledeći put popraviti utisak, bilo je lepo i sve ali...Klavijatura je naša, neki spoj se desio, videćemo da li će morati skroz nova ili da je sredimo. Sinoć sam se rasplakala na bini, kad sam morala da kažem da je sve pokvareno i da ne radi.

Na pitanje da li u takvim slučajevima dobijaju svoj honorar ili pevaju za džabe Tijana Milentijević kaže:

- Pa ne, otkazan je nastup. Nema poente. Ljudi su se vratili kući. Otpevala sam par pesama na suvo, sa ljudima, pevali su, baš su bili veseli i naoštreni da se lepo provedu, ali drugi put.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Budući da se sve više priča o krizi na estradi, Tijana otkriva da u njenom slučaju nije tako.

- Ja ovde (na aerodromu) više prolazim nego u kući u Kragujevcu, ne znam kod drugih kod mene nije. Nije sve u parama nešto je u sreći, da smo zdravi da smo zaljubljeni, ljubav cveta - kaže ona kroz osmeh, a da li će uskoro neki prsten i prosidba kaže:

- On neće ni meni da kaže, a kamoli vama. Ako planira nešto to će biti intimno, ali naravno da ću ja to posle podeliti - otkriva Tijana, pa dodaje da je svadba često tema u njihovom razgovoru:

- Pričamo stalno, ne znamo detalje, ali pušta on da ja...zbog moje karijere da prođe godina dve, pa može da bude svadba velika - rekla je pevačica.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Tijana je prokomentarisala i nedavni napad na njenu koleginicu Anu Bekutu:

- Videla sam, ne znam kako bih to prokomentarisala. Žao mi je žene, jer starija je, cenim je kao koleginicu svoju, koja ima karijeru i hitove iza sebe.

O razvodima koji su počeli početkom januara kaže:

- Bolje dobar razvod nego loš brak. Oni najbolje znaju šta je bilo kod njih kući, ako su srećni razdvojeni najbolje da to bude tako i da deca budu srećna i da ne pate - zaključila je ona.

Autor: N.B.

#Tijana Milentijevic

#Tijana eM

#dečko

#pevačica

#svadba

POVEZANE VESTI

Domaći

Bajkoviti kadrovi! Zavirite u prazničnu atmosferu doma Tijana Em: Detalji na jelki oduzimaju dah (FOTO)

Domaći

Tijana EM prijavila bivšeg dečka policiji! Pevačica progovorila o svemu i otkrila da je trpela nasilje: Teško mi je da pričam...

Domaći

Tijana Em u kavezu sa tigrovima: Pevačica se suočila s najvećim strahom, a tek da joj vidite HEKLANI BIKINI

Domaći

Tijanu Em urnišu na mrežama zbog snimka sa nastupa: Uništila Prijinu pesmu, Sanja Vučić odmah skočila u njenu odbranu (FOTO)

Domaći

PEVAČICA PROGOVORILA O ZDRAVSTVENOM STANJU VESNE ZMIJANAC: Nakon što su joj ugrađeni stentovi, evo kako se oseća (FOTO)

Domaći

ANA NIKOLIĆ ODBILA DA SE POJAVI NA NASTUPU! U poslednjem trenutku otkazala događaj, organizatori besni! Isplivala istina, evo gde su videli pevačicu (