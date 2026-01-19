PRIMALA SAM 16 INFUZIJA U JEDNOM TRENUTKU, KOSA JE OPADALA, MRŠAVILA SAM! Pevačica zatrudnela vantelesnom oplodnjom, posle šest godina borbe progovorila o svemu

Nela Vidaković borila se šest godina, zatrudnela je vantelesnom oplodnjom i preživela agoniju u trudnoći.

Pevačica Nela Vidaković nakon šest godina vođenja bitke za potomstvo dobila je ćerkicu uz pomoć vantelesne oplodnje. Ona je sada njena najveća sreća u životu, a o dugoj i mučnoj borbi je otvoreno govorila.

- Zahvaljujući vantelesnoj oplodnji dobili smo našu ćerku Anđeliju - napisala je Nela u jednoj objavi na Instagramu.

Inače, svoju tešku borbu opisala je do detalja:

- Probali smo razne travke, lekove, ovako, onako, ali na kraju je jedino rešenje da se okreneš medicini. Ja sam, hvala Bogu, iz prve zatrudnela. Tačno sam znala da kada su mi ubacili te embrione, kako se već naziva, da sam u drugom stanju. Prosto sam osetila - rekla je pevačica, a onda otkrila i ružniju stranu vantelesne oplodnje:

"Opadala mi je kosa"

- Opadala mi je kosa, pa onda hormoni. Pa onda se ugojiš, pa smršaš, ali sad kažem sve bih opet ponovo. Ja sam u jednom trenutku primala 16 infuzija. A pošto se plašim igle, muž mi je davao - rekla je Nela nedavno u jednoj emisiji.

Autor: M.K.