SREĆAN IMENDAN ZLATO TETKINO, BOG DA TE ČUVA! Bojana Šijan objavila dirljivu sliku sa malim Krstanom Ražnatovićem, tetka mu uputila emotivne reči (FOTO)

Bojana Šijan podelila je na društvenim mrežama dirljivu fotografiju sa malim Krstanom Ražnatovićem povodom njegovog imendana.

Uz dirljiv prizor, Bojana je uputila emotivnu čestitku koja je ganula mnoge.

Pratioci nisu krili oduševljenje prizorom koji odiše ljubavlju i porodičnom toplinom. Mnogi su se pridružili čestitkama, uz želje za zdravlje, sreću i bezbrižno detinjstvo malom Krstanu. Još jednom, Bojana je pokazala koliko joj porodica znači i koliko uživa u najlepšoj ulozi brižne tetke.

- Srećan imendan, zlato tetkino, da te Bog Gospod čuva - napisala je Bojana uz sliku na kojoj snažno grli Krstana.

Autor: M.K.