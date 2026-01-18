AKTUELNO

Domaći

SREĆAN IMENDAN ZLATO TETKINO, BOG DA TE ČUVA! Bojana Šijan objavila dirljivu sliku sa malim Krstanom Ražnatovićem, tetka mu uputila emotivne reči (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Bojana Šijan podelila je na društvenim mrežama dirljivu fotografiju sa malim Krstanom Ražnatovićem povodom njegovog imendana.

Uz dirljiv prizor, Bojana je uputila emotivnu čestitku koja je ganula mnoge.

Pratioci nisu krili oduševljenje prizorom koji odiše ljubavlju i porodičnom toplinom. Mnogi su se pridružili čestitkama, uz želje za zdravlje, sreću i bezbrižno detinjstvo malom Krstanu. Još jednom, Bojana je pokazala koliko joj porodica znači i koliko uživa u najlepšoj ulozi brižne tetke.

Foto: Instagram.com

- Srećan imendan, zlato tetkino, da te Bog Gospod čuva - napisala je Bojana uz sliku na kojoj snažno grli Krstana.

Autor: M.K.

#Bogdana Ražnatović

#Bojana Šijan

#Krstan Ražnatović

#Veljko Ražnatović

#imendan

POVEZANE VESTI

Domaći

EVO KAKO BOJANA ŠIJAN IZGLEDA POSLE DVA POROĐAJA: Snajka Goce Božinovske usijala mreže snimkom iz teretane (FOTO)

Domaći

BOJANA I MIRKO ŠIJAN UPARILI STAJLINGE NA ROĐENDANU SINA! Tek da vidite malog Zorana i Vukana u elegantnim odelima: Sve pršti na gala proslavi (FOTO)

Domaći

Oglasila se Stefani Grujić: Počela da gubi strpljenje, poslala moćnu poruku! Kome li je uputila ove reč?

Domaći

Skinuo se Mirko Šijan i zapalio mreže: Istetoviran, mišići u prvom planu i tragovi ožiljaka, a fotografiju je objavila ONA (FOTO)

Domaći

KAKVA JE OVO LJUBAV: Ceca objavila fotografiju zeta Gudelja i unuka Željka sa novogodišnjeg vašara u Beogradu, pa uputila emotivne reči (FOTO)

Domaći

POKAZALA PRSTEN! Ava Karabatić objavila da se VERILA nakon tvrdnji da je izmislila partnera: Rekla sam DA! (FOTO)