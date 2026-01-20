SLAVLJE U DOMU MARIJANE MIĆIĆ! Voditeljka objavila sliku sa mužem i ćerkama, a emotivni prizor raznežio sve: Na stolu čokoladna torta i čestitke samo pljušte (FOTO)

Voditeljka Marijana Mićić podelila je na društvenim mrežama prelepe porodične trenutke iz svog doma, povodom rođendana supruga Miloša.

Na fotografiji se vidi nasmejana porodica na okupu, dok je posebnu pažnju privukla bogata čokoladna torta na stolu, kao i brojne čestitke koje su pristizale sa svih strana.

Atmosfera je bila ispunjena ljubavlju i toplinom, a Marijana nije krila sreću što ovaj poseban dan može da provede sa suprugom i ćerkama. Pratioci su u komentarima nizali čestitke, lepe želje i emotivne poruke, ističući koliko porodica zrači skladom i pozitivnom energijom.

- Miškice naš, srećan ti rođiš, volimo te - napisala je voditeljka.

"Ja imam divnog partnera"

Inače, Marijana je jednom prilikom govorila o suprugu i istakla da je jako bitno sa kim će žena dobiti dete.

- Ja imam divnog partnera, i evo, posle skoro 10 godina mislim da ne postoji stvar koja bi mogla njega da isprovocira. On je prosto normalan čovek, i uvek sam ranije govorila da možeš da se zabavljaš sa raznim tipovima, ali je jako važno sa kim ćeš napraviti dete. Jednostavno sam i tada mogla, a i dan danas mogu da potpišem da šta god da se desi sa Milošem, nikada nećemo doći do tih pomoćnih situacija, daleko bilo. Normalna je osoba, ne provocira me i samim tim ja spuštam loptu. Trebalo mi je pet godina, deset, trebaće mi možda još 15, nije važno, da naučim da se ponašam kao on, ali sam sve bolja i bolja, jer je on takav - rekla je voditeljka tada u emisiji "Magazin in" i dodala:

Naišla sam na divnog muškarca koji to ume da izdrži. Priznala sam da je on mene napravio ovakvu kakva sam sada.

"Sigurno je da su sudbina ili svemir uradili svoj deo posla"

Mićićka je svojevremeno ispričala kako je upoznala sadašnjeg supruga.

- Upoznali smo se na hodniku. Ja sam bila gladna, on je nosio neku hranu, pa sam ga primetila – rekla je jednom Mićićeva i ovaj susret pripisala sudbini.

- Sigurno je da su sudbina ili svemir uradili svoj deo posla, ali smo nas dvoje i te kako zaslužni. Da moje i njegove akcije nisu nailazile na prave reakcije, veza sigurno ne bi trajala, bez obzira na ljubav - rekla je Marijana ranije u intervjuu za magazin "Hello".

Autor: M.K.