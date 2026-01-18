TADA SMO SE OZBILJNO POTUKLI, SAV JE BIO KRVAV: Lepa Brena se prisetila anegdote iz prošlosti

Muzička zvezda Lepa Brena gostovala je u emisiji mladih influensera, gde je otkrila nepoznate detalje iz života.

Ona je govorila o raznim temama, te otkrila da je kao dete bila jako živahna i nestašna, kao i da se, po njenim rečima "mlatila" i ozbiljno tukla u školi, što je sve ostavilo bez teksta, s obzirom na to da je danas simbol ženstvenosti.

- Bila sam jako živahna kao dete. Nikada nisam mogla da prihvatim činjenicu da su muškarci jači, a mi slabiji pol. Nije mi se dopadala ta diskriminacija - započela je pevačica.

"Bio je sav krvav"

- U prvom razredu ozbiljno sam se potukla. Imali smo jako lepu učiteljicu, koja je ujedno bila i jako dobar pedagog. Imala je lepu kožu, lepe, dugačke nokte. Htela sam da sedim ispred nje u klupi, a onda je došao dečak koji mi je rekao: "Ajde mrš!" Kada sam ga pitala šta hoće, rekao mi je da on hoće tu da sedi. Odgovorila sam mu: "Hoću i ja, ajde ti mrš!" - nastavila je priču Lepa Brena.

- Potom smo se ozbiljno potukli, on je mene čupao za kosu, dok sam ja njega grebala po licu. Bio je sav krvav. Kada je učiteljica došla, rekla sam da je hteo da me otera i da me je napao, što su i ostala deca potvrdila. Tada je on za kaznu završio u "ćošku" , a ostali su videli da ne dam na sebe - govorila je pevačica.

Autor: M.K.