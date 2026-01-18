CECA SE JAVNO OBRATILA NAŠIM VATERPOLISTIMA: Večeras imaju bitan meč, a ona se oglasila iz vile na Dedinju i poslala snažnu poruku (FOTO)

Reprezentacija Srbije u vaterpolu počela je večeras svoj meč protiv Mađarske.

Muzička zvezda Svetlana Ceca Ražnatović oglasila se na svom profilu na Instagramu tim povodom.

Naime, Ceca Ražnatović je veliki ljubitelj sporta i u više navrata je pokazala da voli da isprati važne mečeve, a sada se oglasila iz svoje luksuzne vile na Dedinju.

Ceca uživa u toplini svog doma što je pokazala jednim kadrom iz svoje dnevne sobe, a u opisu je kratko napisala:

- Idemooo - što je pratilo emotikon mišića i zastava.

Autor: M.K.