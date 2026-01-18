Evo gde je umro Miroslav Mika Aleksić: Mesecima bio u lošem stanju, opaka bolest ga pokosila

Miroslav Mika Aleksić preminuo je danas, 18. januara 2026. godine, u Beogradu.

Umro je u svom domu, nakon duge i teške bolesti. Kako smo ranije objavili, on je preminuo od raka debelog creva.

Kako se navodi, Aleksićevo zdravstveno stanje poslednjih meseci bilo je ozbiljno narušeno, a bolest je, uprkos lečenju, uzela maha.

Za sada nema zvaničnih informacija o terminu i mestu sahrane, a porodica će se o tome naknadno oglasiti.

Inače, pre samo dva dana, 16. januara 2026. godine, navršilo se punih 5 godina od kada je Miroslav javno optužen za gnusne radnje nad učenicama svoje škole glume "Stvar srca".

Naime, 16. januara 2021. godine Srbiju je uzdrmala ispovest glumice Milene Radulović objavljena sa naslovom: "Silovao me učitelj glume Miroslav Mika Aleksić kad sam imala 17 godina".

Autor: M.K.