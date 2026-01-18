Evo od koje opake bolesti je umro Miroslav Mika Aleksić: Duže vreme je bio nepokretan i u polusvesnom stanju

Danas je posle duge i teške bolesti preminuo Miroslav Mika Aleksić, poznati filmski i televizijski režiser, scenarista i vlasnik škole glume "Stvar srca". Detalji o vremenu i mestu sahrane biće naknadno saopšteni.

Kako se saznaje, Aleksić je preminuo od raka debelog creva u svom domu. Mesecima unazad režiser se nije pojavljivao na suđenjima u slučaju zlostavljanja za koje ga je prijavila glumica Milena Radulović, a ubrzo se optužbama protiv njega pridružila Iva Ilinčić, a zatim i druge devojke. Aleksićev branilac Zoran Jakovljević naveo tada da se Aleksić nalazi u polusvesnom stanju kao i da je apsolutno nepokretan.

On je dodao tada da mu je bilo narušeno zdravstveno stanje, te zbog toga tada nije bio u mogućnosti da dođe na ročište. Tom prilikom onje otkrio da je Aleksić imao samo 40 kilograma i da nije mogao da govori.

Ovo suđenje je nekoliko puta odloženo, a Aleksić je poslednji put prisustvovao suđenju krajem decembra pretprošle godine.Aleksić je optužen za četiri krivična dela silovanja, od toga dva u produženom trajanju i pet krivičnih dela polnog uznemiravanja, od čega su dva takođe kvalifikovana u produženom trajanju.

Njega je prva za seksualno zlostavljanje prijavila glumica Milena Radulović, a ubrzo se optužbama protiv njega pridružila Iva Ilinčić, a zatim i druge devojke.Uhapšen je 16. januara 2021. godine i do 10. septembra iste godine je bio u pritvoru, koji mu je tada zamenjen kućnim pritvorom uz elekronski nadzor, nakon čega mu je 10. marta 2022. godine ukinut i kućni pritvor i sada se brani sa slobode.

Poslednje informacije o suđenju

U Višem sudu u Beogradu 7. novembra 2025. je ponovo odloženo suđenje vlasniku škole glume Miroslavu Aleksiću, optuženom za silovanje i seksualno uznemiravanje nekoliko polaznica te škole.

Suđenje je odloženo na neodređeno, zbog izostanka optuženog, čije zdravstveno stanje se, kako je rekao njegov branilac, pogoršalo.Branilac optuženog je naveo da Aleksić nema snage da govori, zbog čega advokati razgovaraju sa njegovom suprugom.

Autor: M.K.