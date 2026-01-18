Prva izjava žene Miroslava Mike Aleksića nakon njegove smrti: Bio je jako loše, ali smo verovali...

Verovali u njegovo izlečenje do poslednjeg momenta!

Biljana Mašić oglasila se za Telegraf nakon smrti svog muža Miroslava Mike Aleksića. Kako nam je rekla, do kraja je verovala da će se izboriti.

- Jako mi je teško, danas je preminuo u popodnevnim satima. Još ne znamo kada će biti sahrana zbog administrativnih stvari koje me čekaju. Bio je jako loše ali smo svi verovali - istakla je profesorka glume na Fakultetu dramskih umetnosti.

Kako smo ranije objavili, Aleksić je preminuo od raka debelog creva. Aleksićevo zdravstveno stanje poslednjih meseci bilo je ozbiljno narušeno, a bolest je, uprkos lečenju, uzela maha. Inače, pre samo dva dana, 16. januara 2026. godine, navršilo se punih 5 godina od kada je Miroslav javno optužen za gnusne radnje nad učenicama svoje škole glume "Stvar srca".

Naime, 16. januara 2021. godine Srbiju je uzdrmala ispovest glumice Milene Radulović objavljena sa naslovom: "Silovao me učitelj glume Miroslav Mika Aleksić kad sam imala 17 godina". Milena je u tom trenutku imala 26 godina. Pet godina nakon priznanja, ona se oglasila na Instagramu objavivši poruku koju je poslala koleginici Ivi Ilinčić, koja je takođe optužila Aleksića za gnusne radnje.

Autor: M.K.