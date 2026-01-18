AKTUELNO

Evo kad se Mika Aleksić poslednji put pojavio u javnosti: Zbog njegovog stanja morali da prekinu suđenje

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić ||

Danas je, posle duge i teške bolesti, umro Miroslav Mika Aleksić, filmski i televizijski režiser, scenarista i vlasnik dramskog studija "Stvar srca".

- Mika je strašan borac i verujem da nije kriv. On je čovek koji se ne da. Oni su u jednom danu srušili ceo nečiji život, karijeru, čast... Sve su to dobro organizovali kroz institucije sistema, ne dajući mu priliku da kaže ijednu reč - rekla je Biljana Mašić i dodala:

Foto: Tanjug/Strahinja Aćimović

Često je odlagao suđenja i nije se pojavljivao zbog lošeg zdravstvenog stanja, a poslednji put je viđen 20. septembra 2024. godine.Tada se pojavio na sudu u pratnji svoje supruge Biljane Mašić, a mnogi su već tada primetili da je znatno oslabio.Ipak, ni to suđenje nije završeno. Mika Aleksić se požalio da nije sposoban da prati tok glavnog pretresa.

