Kad odem Bogu na istinu... Evo kako je Vuk Kostić branio Miku Aleksića: Bio je dobar i spreman da pomogne svakome, a te devojke...

Danas je, 18. januara, posle duge i teške bolesti, preminuo Miroslav Mika Aleksić, filmski i televizijski režiser, scenarista i vlasnik škole glume "Stvar srca". Aleksić je već dugo bio bolestan, zbog čega se nije pojavljivao na suđenjima.

Režiser je umro od raka debelog creva u svom domu. Aleksić je mesecima unazad bio nepokretan i u polusvesnom stanju zbog čega se nije pojavljivao na suđenjima u krivičnom postupku koji je protiv njega vođen zbog optužbi za seksualno zlostavljanje za koje je bio optužen od strane nekoliko njegovih učenica glume.

Milena Radulović prva je 16. januara 2021. godine istupila javno i optužila Aleksića za silovanje. To je učinila i Iva Ilinčić.

Njihov kolega Vuk Kostić nakon toga je u jednoj izjavi govorio o Aleksiću.

- Kad jednog dana odem Bogu na istinu i kada me tamo pitaju što nisam rekao svoju istinu, da je Mika bio dobar i da je bio spreman da pomogne svakome, šta treba da kažem? Te devojke ne poznajem i nikad ništa, ni slično, ni u insinuacijama nisam čuo ni od koga, za sve ove godine, a nas momke je vaspitavao da imamo puno poštovanja prema curama - rekao je Kostić.

Pre nego što je Aleksić otpužen za gnusne radnje, Kostić je ovako govorio o njemu u televizijskoj emisiji.

- Mika je došao kada sam imao šest godina, znači kad sam počeo da pamtim svet oko sebe, pamtim i Miku Aleksića - rekao je tada Vuk.

- Ja sam mu verovao slepo, i svom ocu. To su ljudi koji rade za tebe. Ne priča ti što je lud, nego zato što je to najbolje za tebe. Ja i dan danas kad dobijem ulogu ja prvo pomislim šta bi Mika rekao, ili za bilo šta u životu.. Ja ceo život i put dugujem Miki i svom ocu- ispričao je Vuk u emisiji.

Podsetimo, protiv Aleksića se vodio krivični postupak zbog sumnje da je silovao i seksualno uznemiravao nekoliko polaznica škole glume čiji je bio vlasnik. Suđenja su se u poslednjih godinu i po dana odlagala zbog njegovog teškog zdravstvenog stanja.

On je uhapšen je u januaru 2021. godine i do 10. septembra iste godine bio je u pritvoru, koji mu je tada zamenjen kućnim pritvorom uz elekronski nadzor. Polovinom marta 2022. godine i ta mera mu je ukinuta i branio sa slobode. Poslednji put se pred sudom pojavio u decembru 2024. godine.

Autor: M.K.