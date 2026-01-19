DRAMA NA NASTUPU! Muzičar Bijelog dugmeta POVREDIO GLAVU: Nepomično ležao na bini!

Sve je pošlo naopako.

Koncert za doček nove 2026. legendarne grupe Bijelo dugme u luksuznom hotelu na Kopaoniku umalo je mogao da se završi tragično.

Tokom nastupa u najluđoj noći klavijaturista grupe Ognjen Ogi Radivojević na bini je doživeo nezgodu u kojoj je povredio glavu, zbog čega je završio s posekotinama i modricama.

Kako nam prenosi izvor, ništa nije ukazivalo na to da će u prepunoj sali hotela na Kopaoniku od opšte euforije za sekund nastati pravi tajac i drama.

- Goran Bregović i Bijelo dugme zaista su napravili sjajnu atmosferu u najluđoj noći na Kopu. Sve je bilo krcato, tražila se karta više. Oni su tad prvi put zajedno nastupali na ovoj planini i svi su bili više nego raspoloženi. Ipak, u jednom trenutku nastao je haos i opšti metež na bini, zbog čega je nastup hitno prekinut. Tokom izvođenja jedne pesme Ogi Radivojević doživeo je strašnu nezgodu u kojoj je ozbiljno povredio glavu. Imao je dosta sreće jer je sve moglo da se završi s mnogo ozbiljnijim posledicama, pa čak i tragično. Njemu se u jednom momentu zamantalo u glavi i smračilo pred očima. Kako je posegnuo za peškirom da se obriše, on se sapleo o kablove na bini i pao. Nekoliko sekundi je tako nepomično ležao. Muzika je odmah prestala, a šokirani Brega i ostali su odmah pritrčali da mu pomognu - priča očevidac, pa nastavlja:

- Napravljena je hitna pauza. Ogija su odmah odveli u bekstejdž i stavili mu led ispod oka. Svi su bili za to da se odmah pozove Hitna pomoć. Međutim, Radivojević je to odbio i posle kraće pauze, kad je malo došao k sebi, kao pravi profesionalac, on i ostali su ponovo izašli na binu i nastavili koncert kao da se ništa nije desilo. Gostima u prvim redovima ipak nije bilo svejedno, pa su neki od šoka odmah otišli u svoje sobe i više se nisu vraćali. Verujte, to je toliko izgledalo dramatično da je prosto neverovatno da nije imao teže povrede. Njima ovaj doček sigurno neće ostati u najlepšem sećanju - rekao je on.

