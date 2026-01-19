U jeku skandala o Reljinoj navodnoj aferi sa Anitom, Nikolija pokazala KAKO SE PROVODI! Baškari se u Italiji, ne mari za komentare!

Ne obazire se.
Tokom poslednjih nedelja tema broj jedan u domaćim medijima je navodna afera poznatog repera Relje Popovića i aktuelne učesnice "Elite" Anite Stanojlović.
U jeku ovih glasina njegova supruga Nikolija Jovanović odlučila je da spakuje kofere i otputuje na zimovanje.
Ona se odlučila za Italiju, odakle redovno objavljuje fotografije i snimke. Nikolija je sada pokazala da uživa i baškari se za sve pare, pa je obelodanila fotografije iz hotela, šta jede, gde spava i kako provodi dane.
