Spavala sam na šećeru, jer UPIJA MOJ ŽIVOT! Lepa Brena otkrila detalje susreta sa Baba Vangom, JEŽILA SE OD GLAVE DO PETE zbog onoga što joj je rekla!

Ispričala joj je ceo njen život.

Folk diva Lepa Brena otvoreno je progovorila o svom susretu sa čuvenom bugarskom proročicom Baba Vangom, otkrivši detalje koji su mnoge ostavili bez daha. Folk diva ispričala je da je tokom boravka kod proročice doživela neobična pravila i rituale.

Kako je navela, tom prilikom joj je proročica predvidela dugovečnost, a Brena je otkrila i da su kod Babe Vange dolazile brojne istorijske ličnosti, pa čak i Adolf Hitler.

- Ja sam 1989. godine otišla u Bugarsku na turneju. Vanga je bila pod zaštitom države. Kod nje si mogao da dođeš tako što uplatiš državi 30 dolara i onda te oni stave na spisak da dođeš do nje, to su bili šatori, redovi da dođeš do nje. Kod nje su bili i Hitler i mnogi predsednici su dolazi na proročanstvo. Ja sam se uplašila, nisam sklona tome, ja volim horoskop, da gledamo u kafu ili karte, a ovo je bila jedna posebna priča, Ja nisam verovala u to, ja sam spavala na šećeru kod Vange, jer on upija moj život i moju budućnost, nisam oka sklopila. Uzela sam 3 kesice šećera i stalno gledala da mi se nije prosulo. Kad sam došla ona kaže: "Ti li si Lepa Brena?". Meni su se noge oduzele, žena je slepa, a onda mi kaže tada: "Pre 5 godina sam napisala da ćeš doći". Suština svega ovoga jeste, što sam ja mislila da ja kreiram svoj život, a ja sam posle nje shvatila da sve ovo što ja radim da je to moja životna sudbina i karma. Bila je slepa, a vidovita. Rekla mi je da ću da otvorim kuću, zgradu, i da će mnogo ljudi da radi sa mnom i da pevaju - to je Grand produkcija. Rekla mi je: "Udaćeš se za muškarca koji nosi belu uniformu i da ću da rađam samo mušku decu, da mogu da rodim desetoro dece i da će svi biti muškarci, nikad neću imati ćerku - rekla je Brena i dodala:

- Onda mi je rekla da sledeće godine u septembru ponovo dođem kod nje. Rekla sam joj tada da planiram da idem u penziju i da ne želim da vidim nikoga i da hoću da odmorim godinu dana, jako sam umorna, previše radim, a ona se na to nasmejala. Rekla mi je da ću u zrelim godinama početi da radim posao koji nikada nisam radila i da ću to voleti i da ću biti uspešna. "Do kada si živa bićeš Lepa Brena, nikad nećeš napraviti pauzu i radićeš" - to mi je rekla. Ja sam se onda upoznala sa Bobom, svako je radio svoj posao, htela sam da putujem i da se zezam, ako sam napravila nešto trajaće. Sledeće godine ja u avgustu odmaram u Opatiji i čekam Bobu da dođe iz Skandinavije. Onda me je zvao Raka i molio me je da ga saslušam i pitao me je da li mi je dovoljno mesec dana odmora. Rekao mi je da je pre 6 meseci pogodio turneju po Bugarskoj i da nije smeo da mi kaže i otkaže, da je potpisao ugovor i da će biti penala, a meni je Baba Vanga rekla da kada dođem sledeće godine u septembru da moram da dođem kod nje. Ona je stvarno imala moć proročanstva, da ona slepa vidi tvoju budućnost, ispričala je ceo moj život - navela je pevačica u "Vostcastu".

Autor: R.L.