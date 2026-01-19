NIŠTA SLAĐE NEĆETE VIDETI DANAS! Ćerka Kaće Grujić i Marka Gobeljića osvojila sva srca, pogledajte kako đuska u TEŠKOJ ZIMSKOJ OPREMI! (FOTO)

Kao pravi profesionalac.

Pevačica Kaća Grujić već godinama uživa u braku sa fudbalerom Markom Gobljićem, a kruna njihove ljubavi je ćerka Katja.

Kaća je sada objavila fotografije i snimke sa zimovanja, a ono što je svima osvojilo srca jeste upravo mala Katja i njene vratolomije na snegu.

Ona je ponela pravu skijašku opremu, kacigu, naočare, skavander i skije, ali to je nije sprečilo da đuska i oduševljava sve. Ona je dobila pregršt komplimenata i lepih reči, a nema sumnje da je njena mama najviše ponosna upravo zbog toga kako je odgojila i vaspitala ćerku.

Autor: R.L.