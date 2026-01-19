AKTUELNO

Domaći

NIŠTA SLAĐE NEĆETE VIDETI DANAS! Ćerka Kaće Grujić i Marka Gobeljića osvojila sva srca, pogledajte kako đuska u TEŠKOJ ZIMSKOJ OPREMI! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/N. Žugić ||

Kao pravi profesionalac.

Pevačica Kaća Grujić već godinama uživa u braku sa fudbalerom Markom Gobljićem, a kruna njihove ljubavi je ćerka Katja.

Foto: Pink.rs/A. Nikolić

Kaća je sada objavila fotografije i snimke sa zimovanja, a ono što je svima osvojilo srca jeste upravo mala Katja i njene vratolomije na snegu.

Ona je ponela pravu skijašku opremu, kacigu, naočare, skavander i skije, ali to je nije sprečilo da đuska i oduševljava sve. Ona je dobila pregršt komplimenata i lepih reči, a nema sumnje da je njena mama najviše ponosna upravo zbog toga kako je odgojila i vaspitala ćerku.

Foto: Instagram.com/katarinagrujic.doll

Autor: R.L.

#Kaća Grujić

#Marko Gobeljić

POVEZANE VESTI

Domaći

Danas ništa slađe nećete videti: Pogledajte kako uživaju sinovi Ognjena Amidžića, Mina uslikala dirljiv trenutak! (FOTO)

Domaći

PANORAMSKI POGLED, KRISTALNI LUSTER I NAMEŠTAJ KAO IZ ČASOPISA: Luks stan Kaće Grujić i Marka Gobeljića vredi 400.000 evra (FOTO)

Košarka

NIŠTA SLAĐE NEĆETE DANAS VIDETI: Nikola Jokić snimljen sa ćerkom - On stisne pesnicu, isto ponavlja i Ognjena (VIDEO)

Lepota i Moda

Kako da izaberete SAVRŠENE MINĐUŠE prema obliku vašeg lice?

Domaći

'MORALA SAM SVOJ PRIVATNI ŽIVOT DA STAVIM PO STRANI I UZMEM MIKROFON U RUKE' Pevačica skrhana i u bolu pevala TRI DANA zaredom, dok joj je voljena oso

Domaći

PRVA FOTKA SLAĐE PORŠELINE POSLE REMONTA! Sva u podlivima i flasterima, pogledajte kako izgleda