Danas bi napunio 66 godina! Žarko Laušević do poslednjeg dana NIJE MOGAO DA SE ODREKNE JEDNOG POROKA, sa smrti je bio na 'ti'!

Nije bio ni za operaciju.
Čuveni glumac Žarko Laušević preminuo je u novembru 2023. godine, a danas 19. januara napunio bi 66 godina.
Njegov doktor sa VMA pričao je u njegovoj autobiografiji o Lauševim poslednjim danima kao i o savetima koje mu je davao, ali se Žarko toga nije pridržavao.
- Kao svaki ozbiljan i pristojan čovek, Žarko je napravio testament u kojem je do detalja objasnio svoju poslednju volju. To je učinio u proleće 2023. uveren da kraj nije tako blizu. Između njega i smrti nije bilo nepoznanica, dobro su se znali još od vremena podgoričke tragedije. Stalno su bili bliski, oslovljavali se na "ti" - rekao je doktor.
On je dodao da cigareta nije mogao da se okrekne upsrkos karcinomu pluća koji mu je dijagnostikovan. Takođe, nije bio ni za operaciju.
- Nije umeo da štedi. Uprkos bolesti, nije ostavio cigarete. Zamenio je samo njihovu formu - pušio je elektronske umesto duvanskih s filterom. Preporučio sam mu hirurški zahvat. Nije mi delovao kao čovek koji je plašljiv, ali je preterivao sa analitikom. Čitao je mnogo o kanceru pluća i kako taj problem može rešiti. Bio je uveren da postoji način da se bolest eliminiše ili kontroliše drugim metodama - naveo je doktor.
Autor: R.L.