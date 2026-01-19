AKTUELNO

Jedna sam od najsiromašnijih na estradi! Goca Lazarević priznala bolnu istinu: Nikad nisam jurila komercijalu!

Voli da živi kao sav normalan svet.

Pevačica Goca Lazarević u jednoj emisiji priznala je da, iako je imala u karijeri vanvremenske hitove, to nije unovčila i ostala je jedna od "najsiromašnijih" na estradi.

- Uvek sam bila svoja. Nikada nisam jurila za komercijalom i nisam imala veliki marketing. Nikada zaista nisam želela da budem velika zvezda. Koliko god neke kolege bile popularne, meni je žao što oni ne mogu da prošetaju normalno ulicom, da odu do pijace ili prodavnice ili da rade što radi običan svet. Verujte mi da sam ja ovde, u mom krugu, jedna od najsiromašnijih - rekla je Goca, a potom dodala:

- Nisam siromašna, nisam sirotinja, ali smo mi izloženi javnosti i šaljemo sliku da smo doterani i nasmejani kao svuda u svetu. Kao da nam nije ništa, a svi imamo probleme, kao i svi drugi ljudi na svetu, i lepih i manje lepih trenutaka - navela je pevačica.

