HVALA BOŽE, HVALA ŽENO! Bogdan Srejović puca od ponosa, obratio se Jovani Ljubisavljević javno, a za to ima VELIKI RAZLOG!

Jedno kraj drugog su našli mir i sreću.
Manekenka i bivša rijaliti učesnica Jovana Ljubisavljević i biznismen, koji je najpoznatiji po emotivnoj vezi sa Cecom Ražnatović, Bogdan Srejović, našli su sreću jedno kraj drugog, pa već nekoliko godina uživaju u skladnoj zajednici.
Plod njihove ljubavi je sin Jakov, koji na današnji dan puni godinu dana. Tim povodom se oglasio i Bogdan, koji nije krio ponos i sreću.
- Hvala Bože, hvala ženo - napisao je Srejović uz fotografiju sa suprugom i sinom.
Autor: R.L.