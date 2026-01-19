HVALA BOŽE, HVALA ŽENO! Bogdan Srejović puca od ponosa, obratio se Jovani Ljubisavljević javno, a za to ima VELIKI RAZLOG!

Jedno kraj drugog su našli mir i sreću.

Manekenka i bivša rijaliti učesnica Jovana Ljubisavljević i biznismen, koji je najpoznatiji po emotivnoj vezi sa Cecom Ražnatović, Bogdan Srejović, našli su sreću jedno kraj drugog, pa već nekoliko godina uživaju u skladnoj zajednici.

Plod njihove ljubavi je sin Jakov, koji na današnji dan puni godinu dana. Tim povodom se oglasio i Bogdan, koji nije krio ponos i sreću.

- Hvala Bože, hvala ženo - napisao je Srejović uz fotografiju sa suprugom i sinom.

Autor: R.L.