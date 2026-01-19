Slavlje u domu Duška Tošića: Objavio emotivan snimak sa ćerkama, čestitke pljušte (FOTO)

Bivši fudbaler i muž Jelene Karleuše, Duško Tošić, danas proslavlja rođendan. On je otišao u svoje rodno mesto Orlovat i sa najbližima dočeo svoj divan dan.

Na Instagramu se pohvalio video snimkom sa ćerkama, majkom i najmilijima koji su se veselili sa njim dok su bacali balone.

Bivši fudbaler puni 41. godinu i ulazi u petu deceniju, a da su godine samo broj govori osmeh na njegovom licu.

Jelena Karleuša bila je gost jutarnjeg programa televizije Pink, gde je govorila o mnogim temama. Dotakla se svog političkog stava, ali i uloge Duška Tošića, njenog bivšeg muža, u odgajanju njihovih ćerki.

- Mnogi moji prijatelji i kolege su delili tu peticiju da mi se ugasi moj Instagram profil. Eto, to me je možda najviše povredilo u prošloj godini. To je pokazatelj koliko je istina bolela, a takve je svaka moja reč pogađala. Oni su počeli da dobijaju rat na društvenim mrežama, sada su već ljudi shvatili koliko su bili izmanipulisani, a ja sam to videla od prvog trenutka - rekla je Jelena Karleuša.

- Ako verujemo u Boga, verujemo li i da đavo postoji? U našem slučaju se upleo jedan đavo. Ne kažem da verujem u crnu magiju, ali verujem da se neka đavoljska sila uplela tu. Nikada ne bih mogla da pređem preko nekih stvari. Atinu i Niku sam odgajala, a kada je prestao da igra fudbal, počeo je istinski dosta vremena da provodi sa našim ćerkama. Ja imam potpuno starateljstvo nad decom, ali ne branim da one provode vremena koliko žele pored njega - istakla je Karleuša.

Naime, Jelena Karleuša u prethodnoj 2025. godini izgubila je neke prijatelje. Ona je sad iskreno govorila o svom životu i otkrila da su joj mnogi sa kojima je bil abliska okrenuli leđa.

- Ja sam jedna od retkih ličnosti za koje i neprijatelji kažu da sam dobar čovek, samo ne znaju zašto su mi neprijatelji. Mnogo neprijatelja može da ima samo dobar čovek. Oni koji kalkulišu imaju puno prijatelja, ali ja ne mogu da budem prijatelj sa nekim ko je loš, ko nije na strani pravde. Ja sam izgubila decenijske prijatelje, ali maske su pale u zadnjih godinu dana - rekla je Jelena u "Novom jutru".

Autor: N.B.