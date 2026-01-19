Naš roker o porocima: Otac mu poginuo u saobraćajnoj nesreći, on se uhvatio lošeg društva

Đorđe David učestvovao je u stravičnoj saobraćajnoj nesreći u kojoj je život izgubio njegov otac, a on izašao nepovređen. Od toga se nikada nije oporavio, a sada je otvoreno pričao kako se u tom periodu nakon tragedije odao porocima.

Nakon što je samo sa 14 godina učestvovao u saobraćajnoj nesreći kada je sa ocem bio u automobilu i tada ostao bez oca, kaže da je ušao u loše društvo i tada se odao porocima.

- Kad izgubiš idola u tim godinama, osećaš se potpuno izgubljeno, nesigurno, kao da nisi svoj i tražiš utočište u onima koji su slatkorečivi. Otišao sam u nekom trenutku pod led, samo heroin nisam probao. To je trajalo godinu dana, vrlo intenzivno - rekao je Đorđe za Grand pa dodao:

- Zahvaljujući sportu i porodici, a nakon što sam video kako mi odlaze prijatelji, odlučio sam da pronađem izlaz. Mnoge od njih sam ispratio na onaj svet, bilo je tu dece mnogih poznatih ličnosti, predsednika država i predsedništva i svaka smrt je izazivala bol i potvrđivala da sam ja na dobrom putu tim što sam se opredelio za umetnost i za čist način života.

Đorđe je osetio nepravdu kada je bio mlad, kada su ljudi koji su učinili tragediju pobegli bez problema jer imaju diplomatski imunitet.

- Tog dana kad je otac sahranjen, u pola osam uveče je počinjala predstava u kojoj sam ja imao drugu glavnu mušku ulogu sa nepunih 15 godina. Cankarevo "Delo dom Marije pomoćnice", pokojni Gligorović je režirao tu predstavu i znam da je moja majka zvala i da je rekla dan pre sahrane: "Molim vas, moj sin će igrati predstavu, zato što 80 ljudi nakon dva meseca proba ne može da trpi zbog sahrane njegovog oca. Ako želi da bude profesionalac i da se tim u životu bavi, on to mora da ostane do kraja". To mi je prva velika škola u životu bila, međutim moja Stanislava je bila muž žena, kako se kaže u onoj pripovetci Milovana Glišića. Ona je, parafraziraću, umrla danas, a ja sam sutra, prekosutra i treći dan, nakon informacije da je moja majka umrla od kancera, imao dogovorene koncerte. Ja sam znao da moja majka nikad u životu ne bi meni oprostila bilo kakvu varijantu da sam na neki drugi način reagovao i za nju sam ta tri koncerta odradio punog grla, bend je bio iza mene moji Tomi, Đole i Džela s kojima i dan danas radim, Ana koja mi je tad bila devojka - priča muzičar.

Đorđe kaže da su sve to "neke stvari koje te čeliče u dva pravca".

- Prvo, vrlo jasno te definišu kao osobu koja ima ljubav, kao osnovni motiv kroz ono čime se baviš. A drugo, jako je važno biti lojalan ekipi sa kojom si, jako je važno biti uredan i nežan prema ljudima koji su te angažovali jer ni u jednom trenutku nikome od tih organizatora za te manifestacije se nisu tresle ruke, niti su imali besane noći. Znali su za tu vest, ja sam im javio da je sve okej, da neće biti nikakvih problema, samo da mi sklone novinare iz prostog razloga jer nisam bio spreman za tu vrstu komunikacije - rekao je Đorđe na Blicu.

