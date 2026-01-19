Hasan Dudić udario na pevače: Najavio tužbe zbog krađe

Šok!

Hasan Dudić otkrio je da je doneo odluku da tuži pevači koji bez dozvole snimaju i objavljuju njegove hitove. On se obratio kolegama na Fejsbuku i upozorio ih.

- Obraćam se svima koji bez mog odobrenja snimaju i koriste moje pesme poput ‘Druga te noćas ljubi’, ‘Tebe da imam za dane sreće’, ‘Ovo je pesma samo o njoj’, ‘Ta je žena varala me’ i druge. Pozivam ih da mi se jave, u suprotnom ću biti prinuđen da im oborim kanale, napisao je Hasan Dudić na Fejsbuku i dodao da je, kako kaže, reč o krivičnom delu.

- Ovo je postalo bezvlašće. To je isto kao da neko prisvoji tuđi auto ili kuću. Urazumite se i pitajte za dozvolu, ovo nije Alajbegova slama. Biće tužbi, iako sve može da se reši ljudskim dogovorom, poručio je Dudić i dodao da je on vlasnik svih tih pesama.

- Godinama me kradu, ali ću ih sve pohvatati. Aktiviraću se ponovo, okupiću sve prevarene autore i zajedno ćemo se boriti. Ne znaju oni s kim se kače, platiće i te kako- zaključio je pevač.

Inače, nedavno je Hasan Dudić otkrio je da mu je narušeno zdravstveno stanje, te da i dalje ima posledice od korona virusa koji je preboleo.

- Bio sam skoro na pregledima, rekli su mi da idem u banju. Moram da idem na tri nedelje, nisam najboljeg zdravlja. Korona me je ubila i uništila mi je i pluća i srce, prostatu, bubrege... ma sve mi je poremetila u organizmu. Imam mnogo posledica još od tada - ispričao je Hasan Dudić.

- Šta mogu? Ne kukam, trudim se da se pridržavam svega što lekari kažu kako bih mogao da obavljam što treba. Samo dobra volja i ako Bog da budem bar 50 odsto onaj stari - pozitivan je Dudić.

