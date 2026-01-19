AKTUELNO

Domaći

Hasan Dudić udario na pevače: Najavio tužbe zbog krađe

Izvor: Blic, Foto: Pink.rs/N. Žugić ||

Šok!

Hasan Dudić otkrio je da je doneo odluku da tuži pevači koji bez dozvole snimaju i objavljuju njegove hitove. On se obratio kolegama na Fejsbuku i upozorio ih.

- Obraćam se svima koji bez mog odobrenja snimaju i koriste moje pesme poput ‘Druga te noćas ljubi’, ‘Tebe da imam za dane sreće’, ‘Ovo je pesma samo o njoj’, ‘Ta je žena varala me’ i druge. Pozivam ih da mi se jave, u suprotnom ću biti prinuđen da im oborim kanale, napisao je Hasan Dudić na Fejsbuku i dodao da je, kako kaže, reč o krivičnom delu.

- Ovo je postalo bezvlašće. To je isto kao da neko prisvoji tuđi auto ili kuću. Urazumite se i pitajte za dozvolu, ovo nije Alajbegova slama. Biće tužbi, iako sve može da se reši ljudskim dogovorom, poručio je Dudić i dodao da je on vlasnik svih tih pesama.

- Godinama me kradu, ali ću ih sve pohvatati. Aktiviraću se ponovo, okupiću sve prevarene autore i zajedno ćemo se boriti. Ne znaju oni s kim se kače, platiće i te kako- zaključio je pevač.

Inače, nedavno je Hasan Dudić otkrio je da mu je narušeno zdravstveno stanje, te da i dalje ima posledice od korona virusa koji je preboleo.

- Bio sam skoro na pregledima, rekli su mi da idem u banju. Moram da idem na tri nedelje, nisam najboljeg zdravlja. Korona me je ubila i uništila mi je i pluća i srce, prostatu, bubrege... ma sve mi je poremetila u organizmu. Imam mnogo posledica još od tada - ispričao je Hasan Dudić.

- Šta mogu? Ne kukam, trudim se da se pridržavam svega što lekari kažu kako bih mogao da obavljam što treba. Samo dobra volja i ako Bog da budem bar 50 odsto onaj stari - pozitivan je Dudić.

Autor: N.B.

#Hasan Dudić

#Tužba

#kolege

#pevač

POVEZANE VESTI

Domaći

NE JEDEM NIŠTA, NE ZNAM KAKO ĆU DA IZDRŽIM... Hasan Dudić hitno mora na poseban režim ishrane zbog zdravstvenih problema

Domaći

JEZIVO! Rekla je da će je rasporiti od... Muk u Beloj kući zbog Neriove ispovesti, progovorio o Sitinom zatvaranju sa 11 godina, Luka skočio na Asmina

Domaći

INDIJANAC I GREŠKA PRIRODE! Hasan Dudić urnisao Bebicu i Uroša Stanića zbog napada na sina Mikija: Tukao bih ga kao vola u kupusu!

Zadruga

Alavost na delu: Učesnici se razgrabili za ragradu Velikog šefa, nastao haos zbog krađe među njima! (VIDEO)

Zadruga

Ena Čolić ga uopšte ne zanima: Miki Dudić se jednim potezom odao, Anđelo mu nikad žešće skinuo masku! (VIDEO)

Domaći

Peja je tu noć počeo da pije! Hasan Dudić otvoreno o Pejinoj izjavi da ga je Zlata varala