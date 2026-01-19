Ovo je malo ko znao! Prvi posao Ane Nikolić nema veze sa muzikom: Roditelji nisu imali para, a onda sam zaradila njihove tri plate

Ana Nikolić godinama je na muzičkoj sceni, a svoj put na estradi počela je da krči kao tinejdžerka i počela da zarađuje od nastupa, ali to nije bio njen prvi posao.

Naime, Ana je tokom tinejdžerskih dana radila kao konobarica jer roditelji nisu mogli da joj priušte mnogo toga, o čemu je ona otvoreno govorila.

- Kada sam počela da izlazim, trebao mi je novac. Međutim, roditelji su mi rekli da ne mogu da mi daju pare, jer nemaju. Rešila sam da se zaposlim tokom letnjeg raspusta. Drugarica Ana Stojančićević i ja smo uzele ajncer u ruke i počele da konobarišemo u jednom kafiću koji je slabo radio. Ali tog leta je procvetao. Svaki dan smo pravile šou. Zaradila sam dve ili tri mamine i tatine plate. Više nisam morala da tražim novac od njih i bila sam srećna, jer volim kad sam nezavisna - govorila je pevačica.

Nikolićka je ranije isticala kako gleda na život i tada otkrila da se sa problemima bori osmehom.

- Sebe pre svega smatram pozitivnom osobom i iz tog optimizma izbija i sva moja snaga. Kad god se susretnem sa nekim problemom, samo pomislim „i ovo će proći“, nabacim osmeh na lice i trudim se da rešim probleme. Ne čekam skrštenih ruku da oni nestanu. Moja sudbina je u mojim rukama – kaže Ana i otkriva koliko je bilo teško dati novu šansu braku sa reperom.

Ana Nikolić doživela je veliki životni udarac kada je ostala bez oca za kojeg je bila izuzetno vezana.

- Dok je tata tu, imate uvek na nekog da se oslonite, pred njim možete da budete slabe, da otkrijete svoje strahove, niko kao tata ne briše nežno suze… Moguće da je njegov odlazak bio preloman trenutak u mom životu. Trenutak kada sam morala da očvrsnem. Ipak, moj brat je uvek bio tu da me podupre, da mi da snagu, da mi čuva leđa – kaže Ana i ističe da će ćerku Taru učiti da bude isto tako jaka - govorila je Ana.

