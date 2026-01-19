AKTUELNO

Domaći

Mrzela sam sebe kada... Teodora Džehverović progovorila o borbi sa poremećajem: Pala sam psihički...

Izvor: Blic, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Pevačica Teodora Džehverović postala je poznata javnosti najviše tokom učešća u rijaliti programu "Zadruga", a zatim nastavila da gradi svoj put na estradi.

Teodora je neko ko je pun pozitivne energije, ali to nije uvek bio slučaj. Naime, jednom prilikom otkrila je da je prolazila kroz agoniju i tada je pala psihički.

Naime, otkrila je da bolovala od bulimije.

- Desila se bulimija, jer sam bila klinka i nisam razmišljala normalno. Pala sam bila psihički u tom periodu, ali sam izašla kao pobednik iz svega toga i na sve to se smejem. To je stvarno bio problem. Ja sam mrzela sebe kada se ne ispovraćam. Oko mene su sve bile mršavice. Sve su ždrale šta požele, a ja popijem vodu i ugojim se - ispričala je Teodora pre nekoliko godina u svojoj ispovesti.

Foto: Instagram.com/teodoradzehverovic

Ona danas polaže mnogo pažnje svom izgledu, a ono što joj se nije dopalo na sebi korigovala je estetskim operacijama, a pre nekoliko godina povećala je i grudi.

Nedavno je otkrila sa čime se takođe suočila, a da se tiče njenog zdravlja.

- Trenutno ne mnogo. Ašvagandu zbog povišenog kortizola, magnezijum i ulje origana. Vadila sam krv. Moj je dosta iznad granice. Granica je 550, a meni je 815 - otkrila je.

Autor: N.B.

#Bolest

#Porodica

#Teodora Džehverović

#pevačica

#poremećaj

POVEZANE VESTI

Domaći

'MNOGO SAM SE POKAJALA ŠTO SAM IH IKADA RADILA' Teodora Džehverović u paklu zbog estetske intervencije, želi da ukloni svaki trag: Mnogo me boli, jako

Domaći

NAPAD NA TEODORU DŽEHVEROVIĆ! Pevačica pogođena čašom pred publikom, snimak zgrozio javnost... (VIDEO)

Domaći

TEODORA DŽEHVEROVIĆ PRVI PUT PROGOVORILA O BORBI S ANKSIOZNOŠĆU! Dala savet za loše dane, a evo šta je njoj najviše pomoglo!

Domaći

TRIKO SA RESAMA, A SVUDA PO NJEMU KRISTALI: Teodora Džehverović prevazišla sebe stajlingom na Music Week-u (VIDEO)

Domaći

Teodora Džehverović progovorila o prodici, podršci i saradnji sa Jalom i Bubom: Na jesen najavila VELIKE PROJEKTE, a dotakla se i NOVOG DEČKA... (VIDE

Domaći

PEVAČ PROZVAO ZORICU MARKOVIĆ DA JE BILA INTIMNA S OVIM POZNATIM KOLEGOM, a onda nastao HAOS: Oglasio se i on i šokirao sve izjavom