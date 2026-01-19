Mrzela sam sebe kada... Teodora Džehverović progovorila o borbi sa poremećajem: Pala sam psihički...

Pevačica Teodora Džehverović postala je poznata javnosti najviše tokom učešća u rijaliti programu "Zadruga", a zatim nastavila da gradi svoj put na estradi.

Teodora je neko ko je pun pozitivne energije, ali to nije uvek bio slučaj. Naime, jednom prilikom otkrila je da je prolazila kroz agoniju i tada je pala psihički.

Naime, otkrila je da bolovala od bulimije.

- Desila se bulimija, jer sam bila klinka i nisam razmišljala normalno. Pala sam bila psihički u tom periodu, ali sam izašla kao pobednik iz svega toga i na sve to se smejem. To je stvarno bio problem. Ja sam mrzela sebe kada se ne ispovraćam. Oko mene su sve bile mršavice. Sve su ždrale šta požele, a ja popijem vodu i ugojim se - ispričala je Teodora pre nekoliko godina u svojoj ispovesti.

Ona danas polaže mnogo pažnje svom izgledu, a ono što joj se nije dopalo na sebi korigovala je estetskim operacijama, a pre nekoliko godina povećala je i grudi.

Nedavno je otkrila sa čime se takođe suočila, a da se tiče njenog zdravlja.

- Trenutno ne mnogo. Ašvagandu zbog povišenog kortizola, magnezijum i ulje origana. Vadila sam krv. Moj je dosta iznad granice. Granica je 550, a meni je 815 - otkrila je.



