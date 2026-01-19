AKTUELNO

Domaći

Osvanula slika Marte Savić pre operacija: Svi komentarišu jednu stvar (FOTO)

Izvor: Blic, pink.rs, Foto: Instagram.com/marta_savic_official ||

Na društvenoj mreži Instagram osvanula je fotografija supruge Mileta Kitića, pevačice Marte Savić, iz perioda devedesetih, važila je za pravu lepoticu, a onda je bitnije izmenila svoj izgled brojnih estetskim intervencijama.

Marta je naime, uvećala usne, grudi, uradila je jagodice i botoks, a frizuru je zadržala, te je ona do danas nekako ostala njen zaštitni znak.

Foto: TV Pink Printscreen

Fotografija je izazvala razne komentare, koji su uglavnom negativni na račun njenog fizičkog izgleda: „Šta je ovo, pitam!?“, „Upropastila se“ , „Ma, ko je ovo?“, samo su neki od komentara pored Martine slike.

Foto: Instagram.com/marta_savic_official

Posebno se komentarisalo to da njena ćerka Elena neodoljivo liči na nju, kao i da su neki imali problem da shvate na prvu da je reč o Marti, a ne o Eleni.

Inače, Marta je otvoreno govorila o tome kako se neguje, te joj je pored ostalog za njen mladalački izgled, zaslužno i to što izbegava stresne situacije.

- Marta ne voli stres i to je nešto od čega se uvek sklanjala. Pored toga što ima stvari koje praktikuje da zadrži mladolik izgled, trudi se da je u miru i da izbegava situacije u kojima joj, što bi se narodski reklo, "skače pritisak - otkrio je izvor blizak pevačici jednom prilikom za medije.

Autor: N.B.

#Izgled

#Karijera

#Marta Savić

#pevačica

POVEZANE VESTI

Domaći

OVAKO JE ELENA KITIĆ IZGLEDALA PRE SVIH OPERACIJA: Mreže gore zbog pevačicine fotografije: Promenila lični opis, ali bukvalno (FOTO)

Domaći

CECA RAŽNATOVIĆ KUPILA PLAC NA AVALI! Pevačica spremna da uloži u još jednu nekretninu: Komšije će joj biti poznati estradni par

Domaći

NEDAVNO SE PORODILA, PA ODMAH OTIŠLA NA REMONT! Aleksandra Nikolić pokazala prve rezultate korekcija na licu! ZASIJALA PUNIM SJAJEM! (FOTO)

Domaći

POJAVILE SE NOVE FOTOGRAFIJE BOGDANE RAŽNATOVIĆ I SVI KOMENTARIŠU JEDNO: Dugo je nije bilo, a sad izazvala potpuni haos na mrežama (FOTO)

Domaći

Ćerka našeg folkera zapalila mreže: Skinula se u bikini, pokazala savršeno telo, a jedan detalj je sve raspametio (FOTO)

Domaći

Naša poznata pevačica je PRVA NA ESTRADI UGRADILA SILIKONE! Suzana Mančić je razotkrila pre 40 godina: Bila sam oduševljena njenim poprsjem (FOTO)