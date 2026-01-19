Osvanula slika Marte Savić pre operacija: Svi komentarišu jednu stvar (FOTO)

Na društvenoj mreži Instagram osvanula je fotografija supruge Mileta Kitića, pevačice Marte Savić, iz perioda devedesetih, važila je za pravu lepoticu, a onda je bitnije izmenila svoj izgled brojnih estetskim intervencijama.

Marta je naime, uvećala usne, grudi, uradila je jagodice i botoks, a frizuru je zadržala, te je ona do danas nekako ostala njen zaštitni znak.

Fotografija je izazvala razne komentare, koji su uglavnom negativni na račun njenog fizičkog izgleda: „Šta je ovo, pitam!?“, „Upropastila se“ , „Ma, ko je ovo?“, samo su neki od komentara pored Martine slike.

Posebno se komentarisalo to da njena ćerka Elena neodoljivo liči na nju, kao i da su neki imali problem da shvate na prvu da je reč o Marti, a ne o Eleni.

Inače, Marta je otvoreno govorila o tome kako se neguje, te joj je pored ostalog za njen mladalački izgled, zaslužno i to što izbegava stresne situacije.

- Marta ne voli stres i to je nešto od čega se uvek sklanjala. Pored toga što ima stvari koje praktikuje da zadrži mladolik izgled, trudi se da je u miru i da izbegava situacije u kojima joj, što bi se narodski reklo, "skače pritisak - otkrio je izvor blizak pevačici jednom prilikom za medije.

Autor: N.B.