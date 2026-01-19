Relja objavio emotivnu fotografiju: U jeku skandala o prevari Nikolije sa Anitom Stanojlović, pevač rasplakao mnoge (FOTO)

Popularni muzičar Relja Popović danas je na društvenim mrežama podelio dirljivu fotografiju svoje majke, čuvene balerine Zoje Begoli, povodom njenog rođendana.

Relja je na svom Instagram profilu objavio staru fotografiju svoje majke uz kratku, ali emotivnu posvetu, podsećajući fanove na značaj koji je ona imala u njegovom životu. Njegova majka, Zoja Begoli, bila je primabalerina i repetitor Narodnog pozorišta u Beogradu i jedna od istaknutih figura domaće umetničke scene. Posle duge i teške bolesti preminula je 2. januara 2017. godine.

Reljina fotografija izazavala je niz emotivnih komenatra njegovih fanova koji su upoznati sa tim da je Relji majka bila najveći oslonac u životu.

- 19. 01 - stoji kratko u objavi na kojoj se vidi Zoje u svojoj baletskoj pozi, pored koje fotke je Relja stavio srce.

PODSETIMO:

U proteklih nekoliko dana domaći mediji bruje o navodnoj aferi pevača sa učesnicom rijalitija „Elite 9“, Anitom Stanojlović, što je pokrenulo brojne spekulacije o njegovom odnosu sa dugogodišnjom partnerkom i suprugom Nikolijom Jovanović.

Priče o navodnoj prevari kulminirale su nakon što je Nikolija privremeno otpratila Relju na Instagramu, što je dodatno podgrejalo nagađanja o problemima u njihovom odnosu. Međutim, najnovije informacije pokazuju da je pevačica predomislila i ponovo ga zapratila, što je izazvalo novu rundu komentara među fanovima i čitaocima.

Relja i Nikolija važe za jedan od najprepoznatljivijih parova domaće scene, a svaki njihov potez prati se s velikim interesovanjem javnosti, posebno sada kada afere i lični životi zamenjuju teme o njihovoj muzici.

Autor: Pink.rs