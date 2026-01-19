AKTUELNO

Domaći

Bivša devojka našeg pevača preminula tokom nastupa: Godinama se oporavljao od tragedije

Izvor: Blic, Foto: Pink.rs/A. Nikolić ||

Bol ne prolazi!

Pevač Petar Mitić, koji se proslavio u jednom mizčkom takmičenju, se 2009. godine suočio sa velikom tragedijom kada je njegova bivša devojka iznenada preminula na njegovom nastupu.

- To je veoma tužna priča. Zvala se Sanja, bili smo saradnici. To je devojka koja je radila sa mnom dok sam imao tezge u Vranju. Nažalost, neki mladi ljudi nas pre vremena napuste. Takve ljude ne treba nikako zaboraviti, vredni su pomena uvek, ali bežim od toga jer sam veoma emotivan i jer me sve to dotiče. Ali lepo je setiti se nje, ispričao je nedavno Petar Mitić.

Foto: Pink.rs/A. Nikolić

Pevač je tada ispričao da se tragedija dogodila na njegovom nastupu.

- Došao sam da radim, a kada se to desilo mi smo bili dobri prijatelji, tako da sam više izgubio pravog prijatelja i druga, a ne devojku, jer sam u tom trenutku bio sa drugom, izjavio je svojevremeno.

Pevačica Ivana Pavković, koja je godinama u braku sa kolegom Petrom Mitićem, sa kojim je dobila tri sina, šokirala je priznanjem da je koleginica htela da joj uništi brak.

Foto: Instagram.com/ivanapavkovic

Ivana Pavković i Petar Mitić su zajedno gostovali u "Amidži šou", a tom prilikom je pevačica otvorila dušu o njihovom odnosu i otkrila šokantan detalj o koleginici.

- Otkrij ime koleginice za koju si izjavila da je htela da ti uništi brak - glasilo je Ognjenovo pitanje.

- Daj da jedem...Da, bila je jedna koleginica koja me je navukla na neku priču, navukla me je da se on zaljubio i tako neke priče, to je bilo baš davno. Ne bih da pominjem njeno ime, ne bih da produbljujem tu temu - rekla je Ivana.

Autor: N.B.

