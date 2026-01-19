Urna Žarka Lauševića izneta iz Srbije: Evo gde je premeštena i na čiji zahtev

Iako je prvobitni plan bio da legendarni glumac Žarko Laušević bude sahranjen u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu, njegova urna ipak nije položena u Srbiji, prenose domaći mediji.

Prema potvrđenim informacijama iz JKP „Pogrebne usluge“, urna je, isključivo na zahtev porodice, neposredno nakon kremacije transportovana u Sjedinjene Američke Države.

– Urna Žarka Lauševića je nakon kremacije transportovana u Ameriku – rečeno je kratko.

Legendarni glumac Žarko Laušević preminuo je u novembru 2023. godine, a danas 19. januara napunio bi 66 godina.

Doktor sa VMA otkrio je svojevremeno kako je izgledala borba Žarka Lauševića sa rakom pluća, a o njegovoj pisao je Borisa Jakić u knjizi "Lauš". U tom delu napisano je sledeće:

"Kao svaki ozbiljan i pristojan čovek, Žarko je napravio testament u kojem je do detalja objasnio svoju poslednju volju. To je učinio u proleće 2023. uveren da kraj nije tako blizu. Između njega i smrti nije bilo nepoznanica, dobro su se znali još od vremena podgoričke tragedije. Stalno su bili bliski, oslovljavali se na "ti".

Nije umeo da štedi. Uprkos bolesti, nije ostavio cigarete. Zamenio je samo njihovu formu - pušio je elektronske umesto duvanskih s filterom.

Doktor sa ORL klinike Kliničko-bolničkog centra Srbije bioptirao mu je tkivo, a dobijeni rezultati mogli su se tumačiti dvojako, i da jeste i da nije tumor - objašnjava pukovnik doktor Nebojša Marić, načelnik Odeljenja za grudnu hirurgiju na VMA.

Bio je u dilemi da li treba da operiše pluća ili ne. Čim je žlezda van grudnog koša zahvaćena kancerom, velika je verovatnoća da su u pitanju metastaze. Ali to ne znači da ne može da se operiše. Njegov tumor u donjem režnju nije bio veliki.

To je bila klackalica, šahovski problem kako lečiti, da li početi sa ciljanom hemioterapijom ili odmah operisati. Ja sam kao hirurg smatrao da bi bilo šteta da taj primarni problem ne uklonimo, a da se onda nastavi proces lečenja terapijom koja je kasnije sprovedena.

Preporučio sam mu hirurški zahvat. Nije mi delovao kao čovek koji je plašljiv, ali je preterivao sa analitikom. Čitao je mnogo o kanceru pluća i kako taj problem može rešiti. Bio je uveren da postoji način da se bolest eliminiše ili kontroliše drugim metodama.

Drugi razlog zbog koga je izbegavao hirurški zahvat bili su rezultati biopsije supraklavikularne žlezde, koja u prvom mahu nije dala precizan odgovor na pitanje o kakvoj bolesti je reč. To je kod njega probudilo nadu da je možda u pitanju neka upala, a ne karcinom pluća.

Izabrao je alternativni metod lečenja, promenu načina ishrane, redukovanje unosa šećera i izbegavanje nekih drugih stvari.

Autor: N.B.