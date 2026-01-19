Evo kako je Lepa Brena polomila obe ruke i obe noge: Progovorila o operaciji koju je imala

AKTUELNO

Muzička zvezda Lepa Brena prisetila se trenutka kada je polomila obe ruke i obe noge.

Brena je priznala da je tokom godina lomila gotovo sve ekstremitete, i to više puta, naglašavajući da je njeno telo pretrpelo ozbiljna opterećenja.

- Joga mi je puno pomogla, jer sam se ja polomila. Ja sam polomila i levu i desnu nogu i desnu i levu ruku. Ja sam se sva polomila i to po nekoliko puta - rekla je Brena u "Vostcastu".

Jedna od najtežih povreda dogodila se kada je pokušala da zaštiti sina Stefana od potencijalne nesreće.

- Levu nogu sam slomila kada sam skočila da uhvatim Stefana. On je bio u dubku, a ja sam skočila sa sprata, preskočila stepenice da on ne bi pao u prizemlje. Tada sam polomila tibiju, koleno mi je otišlo u potkolenicu koja se rascepila i imala sam strašnu operaciju - prisetila se Brena.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Tešku povredu doživela je i nedavno, tokom koncerta u Zagrebu prošle godine, kada je snimatelj pao na njenu nogu.

- Desnu nogu sam polomila na koncertu, ali sam sa slomljenom nogom pevala još sat i po vremena - otkrila je pevačica.

Kako kaže, obe ruke je polomila tokom letovanja, u pokušaju da izbegne još težu nesreću.

- Okrenula sam se i krenula napred, a ispred mene je bilo veliko postolje sa špicastim krajem za suncobran. Da ne bih pala na to, bacila sam se i uopšte ne znam kako sam to izvela. Pala sam na desnu ruku i polomila levi lakat - ispričala je Brena.

Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić

Uprkos svemu, pevačica ističe da je spas i snagu pronašla u jogi, koja joj je pomogla ne samo fizički, već i psihički.

- Joga mi je bukvalno pomogla da pronađem snagu u sebi. Više mi je pomogla za psihofizičku kondiciju, koncerte i život nego bilo koji sport. To istezanje je izdužilo moje telo i dalo mi snagu za koju nisam mogla da verujem da može da se postigne kroz jogu - zaključila je Lepa Brena.

