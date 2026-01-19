Prvo javno pojavljivanje Nikolije i Relje nakon priče o njegovoj navodnoj prevari: Evo gde su uhvaćeni, reper imao da poruči samo OVO (FOTO)

Nikolija Jovanović i njen nevenčani suprug Relja Popović, pojavili su se zajedno prvi put u javnosti nakon priča o reperovoj navodnoj aferi sa zadrugarkom Anitom Stanojlović.
Kao pravi par, držali su se za ruke i nisu se odvajali, a osmehe nisu skidali.
Nikolija i Relja odazvali su se humanitarnoj akciji u kojojoj su se skupljala sredstva za majke koje nemaju dovoljno za svoje bebe.
Nakon svega, Relja Popović je kratko za medije prokomentarisao: "Zauvek zajedno"!
Da podsetimo, pevačica Nikolija Jovanović nedavno je spakovala kofere i napustila je Srbiju. Ona je boravila u Italiji sa setrom, odakle je i objavljivala fotografije. Na društvenim mrežama pojavili su se navodi da je otpratila Relju sa Instagrama, a potom ga opet zapratila.
