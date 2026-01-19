AKTUELNO

Domaći

Prvo javno pojavljivanje Nikolije i Relje nakon priče o njegovoj navodnoj prevari: Evo gde su uhvaćeni, reper imao da poruči samo OVO (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Nataša Rajaković ||

Nikolija Jovanović i njen nevenčani suprug Relja Popović, pojavili su se zajedno prvi put u javnosti nakon priča o reperovoj navodnoj aferi sa zadrugarkom Anitom Stanojlović.

Kao pravi par, držali su se za ruke i nisu se odvajali, a osmehe nisu skidali.

Nikolija i Relja odazvali su se humanitarnoj akciji u kojojoj su se skupljala sredstva za majke koje nemaju dovoljno za svoje bebe.

Foto: Instagram.com

Nakon svega, Relja Popović je kratko za medije prokomentarisao: "Zauvek zajedno"!

Da podsetimo, pevačica Nikolija Jovanović nedavno je spakovala kofere i napustila je Srbiju. Ona je boravila u Italiji sa setrom, odakle je i objavljivala fotografije. Na društvenim mrežama pojavili su se navodi da je otpratila Relju sa Instagrama, a potom ga opet zapratila.

Autor: M.K.

#Anita Stanojlović

#Nikolija Jovanović

#Prevara

#Relja Popović

#Reper

#par

#pevačica

POVEZANE VESTI

Domaći

SMUVALI SE KAO NA FILMU, NA VRAČARU PAO PRVI POLJUBAC! Jurio je kolima po gradu, a ona je bežala: Ovo je ljubavna priča Nikolije i Relje

Domaći

Spisak duži nego što se mislilo: Komšije razvezale jezike o Reljinim brojnim aferama! Popović ne izlazi iz kuće od bruke zbog Anite, a evo šta se deš

Domaći

SKANDAL: Nakon priče o navodnoj aferi Relje i Anite, Nikolija otpratila repera sa Instagrama! (FOTO)

Domaći

Snimak se kao munja širio mrežama: Ljubavne igrarije Nikolije i Relje na moru, prvo se grlili i pipkali, a onda je ona skočila u vodu (VIDEO)

Domaći

RELJA ODGOVORIO KOLEGAMA KOJE SU GA PROZIVALE ZBOG EROTSKOG SPOTA! Pomenuo i reakciju Vesne Zmijanac, pa zakucao: Neka pričaju da...

Domaći

NIKOLIJA SE GUŠI U SUZAMA ZBOG RELJE! Poslala mu poruku, sve završilo na mrežama: Raspala sam se, bukvalno! (FOTO)