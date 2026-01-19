Aleksandar Milić Mili imao saobraćajnu nezgodu na Tajlandu: Leteo šest metara, pa se zakucao u ogradu

Kompozitor i producent Aleksandar Milić Mili doživeo je saobraćajnu nezgodu na Tajlandu.

Kako je otkrio, pao je sa motora i zabio se u ogradu, a nezgodu navodno nije izazvao on.

- Ne sećam se zanimljivijeg mesec dana odmora u poslednje vreme. Četvrtog dana sam se razbio sa motora - leteo sam šest metara i zabio se u ogradu. Nisam bio kriv, parkirani kamion na okuci krenuo je u rikverc. Imao sam sreće - samo polomljeno rebro, uganut kuk i odranu kožu od glave do pete - napisao je Mili i nastavio.

- Otišli smo na ekspediciju - osam sati džet-skijem do napuštenih ostrva u arhipelagu Phuketa. Vožnja kroz močvare, pa otvoreno more... Predivno iskustvo. A onda me tamo nešto ugrize za nogu, a da nisam ni osetio. Ili je neka tropska bakterija inficirala zglob. Završio sam u bolnici 12 dana, na antibioticima, sa deset tableta dnevno - otkrio je kompozitor, pa se potom našalio:

- Tada sam shvatio - moram hitno da ostarim, ne ide ovako. Ubi me ova mladost - poručio je Aleksandar Milić Mili dodavši da je, kada je seo u avion za povratak, pomislio samo jedno:

- Bio je to fantastičan odmor. Pa, živeli u to ime - napisao je Mili.

Autor: M.K.