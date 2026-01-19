UMRLA GLUMICA I PEVAČICA SENKA VELETANLIĆ: Vasil Hadžimanov se oglasio povom smrti svoje majke: Nakon teške bolesti, otišla je tiho...

Jugoslovenska glumica i pevačica Senka Veletanlić umrla je danas u 89. godini nakon teške bolesti.

Vesti o njenom odlasku saopštio je sin Vasil Hadžimanov. Vasil se na svom Instagramu oprostio od majke potresnim rečima.

- Jutros nas je napustila moja majka Senka Veletanlić nakon teške bolesti. Otišla je tiho, dostojanstveno, u snu, kao dama, baš kako joj i priliči. Volim te mama. Hvala ti mama - napisao je on.

Biografija

Senka Veletanlić rođena je 27. maja 1936. godine u Zagrebu i bila je poznata jugoslovenska pevačica i glumica.

Počela je da peva u horu KUD “Joža Vlahović”, i sa njima je prvi put putovala u Pariz, Belgiju, Italiju, a 1958. godine, napravila je prve snimke za Radio Zagreb. Završila je Ekonomski fakultet, ali je odlučila da se profesionalno bavi muzikom. 1960. godine, na Opatijskom festivalu, otpevala je pesmu “Noć bez zvezda” i tako je rođena nova pevačka zvezda šezdesetih. Na tadašnjoj estradi Senka je postala prepoznatljiva po svojoj eleganciji i prefinjenosti, uvek profesionalna, suzdržana, a temperamentna u interpretaciji. 1963. godine na Opatijskom festivalu pevala je “Oprosti volim te”, a 1968. “Što me čini sretnom”, u alternaciji sa Josipom Lisac.

Udala se za Tihomira Petrovića i preselila u Beograd. Taj brak nije potrajao i ona se sredinom šezdesetih udaje za kolegu Zafira Hadžimanova. 1967. godine Senka i Zafir priređuju svoj prvi recital u pozorištu “Atelje 212” u Beogradu, a TV Beograd po prvi put snima jedan koncert “lakih nota” uživo. 1972. godine sa sestrom Biserom pevala je “Mi znamo sve”. Sestre Veletanlić ostale su u sećanju kao legende domaćih šlagera. Nešto kasnije, svaka od njih našla je svoj put. Sa Zafirom ima sina Vasila Hadžimanova, džez muzičara.

