SLOBA SA ŠTAKAMA, A JELENA SE NE ODVAJA OD NJEGA! Evo kako pevač provodi vreme nakon što je slomio stopalo: Par se oglasio na mrežama! (FOTO)

Pevač Sloba Radanović nedavno je doživeo nezgodu zbog koje je prinuđen da se kreće uz pomoć štaka.
Sada se zajedno sa suprugom Jelenom oglasio na društvenim mrežama i pokazao kako provodi dane tokom oporavka.
Na snimku koji je Jelena objavila, vide se štake kod Slobe, dok se Jelena ne odvaja od njega.
Jelena mu pomaže u svakodnevnim obavezama, a uprkos povredi, Sloba ne gubi duh, već je sve vreme bio nasmejan, kao i Jelena takođe.Pratioci su mu u komentarima uputili reči podrške i brze želje za oporavak, dok su mnogi pohvalili Jelenu zbog pažnje i brige koju pruža pevaču.
Oglasila se Jelena nakon objave
Supruga Slobe Radanovića, Jelena, oglasila se nedavno na Instagramu povodom njegove povrede i ostavila šaljiv komentar.
- Ja kao poslednja bednica, ništa zbog mene da slomiš. Piši stopalo na mene - navela je ona na Instagramu.
Sloba se potom sankao sa sinom
Sloba Radanović kaže da trpi nedeljama bolove, ali ga to nije sprečio da pre nekoliko dana u ulici u kojoj živi uzme sanke i izvede sina Damjana na sneg. Njih dvojica su uživali sankajući se, a Sloba je sve dokumentovao na društvenim mrežama. Kako je tada naveo, Višnjička banja je najbolje mesto za život, pogotovo ulica u kojoj oni stanuju, budući da je mnogo komšija izašlo da uživaju sa njima u snegu.
Autor: M.K.