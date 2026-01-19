AKTUELNO

Domaći

SLOBA SA ŠTAKAMA, A JELENA SE NE ODVAJA OD NJEGA! Evo kako pevač provodi vreme nakon što je slomio stopalo: Par se oglasio na mrežama! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Pevač Sloba Radanović nedavno je doživeo nezgodu zbog koje je prinuđen da se kreće uz pomoć štaka.

Sada se zajedno sa suprugom Jelenom oglasio na društvenim mrežama i pokazao kako provodi dane tokom oporavka.

Na snimku koji je Jelena objavila, vide se štake kod Slobe, dok se Jelena ne odvaja od njega.

Foto: Instagram.com

Jelena mu pomaže u svakodnevnim obavezama, a uprkos povredi, Sloba ne gubi duh, već je sve vreme bio nasmejan, kao i Jelena takođe.Pratioci su mu u komentarima uputili reči podrške i brze želje za oporavak, dok su mnogi pohvalili Jelenu zbog pažnje i brige koju pruža pevaču.

Foto: Instagram.com

Oglasila se Jelena nakon objave

Supruga Slobe Radanovića, Jelena, oglasila se nedavno na Instagramu povodom njegove povrede i ostavila šaljiv komentar.

- Ja kao poslednja bednica, ništa zbog mene da slomiš. Piši stopalo na mene - navela je ona na Instagramu.

Sloba se potom sankao sa sinom

Sloba Radanović kaže da trpi nedeljama bolove, ali ga to nije sprečio da pre nekoliko dana u ulici u kojoj živi uzme sanke i izvede sina Damjana na sneg. Njih dvojica su uživali sankajući se, a Sloba je sve dokumentovao na društvenim mrežama. Kako je tada naveo, Višnjička banja je najbolje mesto za život, pogotovo ulica u kojoj oni stanuju, budući da je mnogo komšija izašlo da uživaju sa njima u snegu.

Autor: M.K.

#Jelena Radanović

#Sloba Radanović

#slomio

#stopalo

#Štake

POVEZANE VESTI

Domaći

ALEN ISLAMOVIĆ U INVALIDSKIM KOLICIMA! Pevač operisan, a sad se oglasio nakon nastupa u Tivtu! (VIDEO)

Domaći

DARKO LAZIĆ PAO SA KVADA?! Pevač se oglasio nakon vesti da je POLOMIO REBRO prilikom NOVE NEZGODE

Domaći

Sloba Radanović zaglavljen na aerodromu! Pevač se hitno oglasio (FOTO)

Domaći

''OVO JE JEZIVO'' Sloba Radanović se oglasio nakon terorističkog napada u Moskvi! Pevač se moli za sve stradale!

Domaći

Ne radite to, povraća mi se: Oglasio se Sloba Radanović, otkrio šta više ne može da podnese

Domaći

Pokazao svoj raj! Sloba Radanović sa proodicom uživa na novom imanju, ogromno dvorište a tek da vidite pogled (VIDEO)