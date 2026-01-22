NAŠ PEVAČ RADIO KAO PICA MAJSTOR, a onda mu se dogodila filmska scena u fast fudu dok je pevušio

Pevač Filip Mitrović govorio je o situaciji koja mu je promenila život.

Filip Mitrović se 2010. godine preselio u Beograd i počeo da radi kao pica majstor. Upravo u tom fast fudu pevušio je dok je radio, a to je čuo slučajni prolaznik. Taj susret je zapravo bio nešto najneobičije što je moglo da mu se dogodi o čemu pevač priča u jednoj emisiji.

- Dolazak u Beograd nije bio nimalo lak. Grad mu se činio previše veliki, međutim, vremenom se sve promenilo.

- Činilo mi se da ga nikad neću istražiti, da ga nikad neću zapamtiti, kako će me prihvatiti. To mi je bilo bitno. Bitno mi je bilo da se osećam i gde god da putujem, meni je uvek bitno da se osećam kao kod kuće, da osetim da me da me taj grad sa svojom energijom, sa svojim mirisom, sa svim prigrlio i da me čuva. I malo je takvih mesta. Beograd je jedan od njih zapravo - kaže Filip i nastavlja:

- Često kada slušam ljude koji komentarišu, jao više gužva, jao ovo, ja ono, jao mrzim Beograd, ja ne mogu mrzeti grad koji me hrani, grad u kome sam doživeo najlepše stvari u životu i zaista ga volim i osećam se kao da sam kao da sam stanovnik.

Filip se po dolasku u Beograd zaposlio u jednoj piceriji.

- Ja sam putovao, menjao sam dva prevoza, radio sam noćnu smenu, radio sam u 70. bloku u jednoj piceriji, imao sam divnog vlasnika, odnosno gazdu ili kako ćemo ga nazvati već - kaže Filip, a na pitanje da li ima kontakt sa njim odgovara:

- Nemam, ali nakon svih tih perioda kada prođem tu stalno sam svraćao i javljao se. Dobio sam taj posao zahvaljujući bratu od strica koji je već radio u tom fast fudu. On me je ubacio tu i sa njim sam počeo da radim. Naučio sam od njega zanat, počeo sam da živim i tu sam radio dve godine. Promenio sam previše stanova i interesantna stvar, do svoje 30 i neke godine promenio sam bezbroj stanova i bio podstanar.

Slučajan susret koji je promenio sve

Dok je radio svoj zanatski posao Filip je kaže uvek pevušio. Jednog dana upravo dok je pevušio i pravio picu izvesni Nikola se pojavljuje upravo tu gde je radio i pitao: "Je l' ovo ti pevaš", a Filip mu je na to rekao:

- Da, što? I on kaže: "Brate, baš dobro pevaš". Kao hvala okej, ne znači mi ništa, hvala ti. I on kaže: "Ja sam producent novog talent šoua koji kreće za koji mesec, evo ti moj kontakt kada bude bilo kada bude bio kasting, javi mi se, prijavi se, ako budeš prošao strava".

Filip priznaje da ije neko ko veruje u bajke, međutim...

- Ja sam neko ko stvarno ne veruje u bajke i iskreno meni u tom trenutku složićete se sa mnom da to zvuči kao neki ono američki film gde se pojavljuje ono neki Deda Mraz i nešto ti kao pomaže. I onda kada posložiš iz ove perspektive mnoge neke životne stvari koje su mi se desile Deda Mraz apsolutno potoji - kaže sa osmehom Filip i priznaje da ne želi da se odrekne deteta u sebi.

Počinje talent šou, a sa njim i Filipova karijera.

- Kreće talent šou, kreće konfuzija, šta ja sad, kako. Ovamo ide kirija, ovamo si u karantinu. To je bilo, uh, to je bilo stvarno... Pa onda, voziš se gradskim prevozom, pa ideš na autobusku stanicu, tvoji ti šalju hranu... Pa mislim baš je to bio jedan turbulentan period zaista - kaže Filip.

Ipak i taj period je uspeo da savlada.

- Jesam - kaže pevač.

Autor: M.K.