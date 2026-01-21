Pozdrav za sve one što bi voleli da sam mrtva! Ana Nikolić se oglasila iz teretane: Sledi pakao (FOTO)

Pevačica se naoštrila!

Pevačica Ana Nikolić odlučila je da promeni životne navike i oglasila se na Instagramu iz teretane, sa naočarima za sunce na licu.

- Šta ćemo sad? Pakao sledi. Pozdrav za sve one što bi voleli da sam mrtva, nažalost živa sam - rekla je Ana na snimku.

Inače, Ana je nedavno u podkastu kod Bokija 13 otvoreno govorila o borbi sa zavisnošću od alkohola i najavila kada planira da prestane da pije.

- Ja ću nastaviti da pijem dok mi se pije, 28. novembra ću da počnem post i neću piti ništa i to je tako u mojoj glavi, ja to tako. Kome se sviđa nek see... a kome se ne sviđa, nemoj da mu se sviđa - rekla je Ana Nikolić gostujući u podkastu kod Bokija 13.

Podsetimo, Ana Nikolić i kompozitor Goran Ratković Rale, nakon burnog perioda i brojnih sukoba, dali su još jednu šansu svojoj vezi. Nakon što su viđeni zajedno u šopingu u Beogradu, Rale je prokomentarisao njihov odnos i otkrio sve o pomirenju.

- Nikada se mi nismo posvađali da bismo se pomirili - šokirao je izjavom najpre Rale za Blic, a nakon podsećanja na njihove svađe, kroz smeh je poručio:

- A to, pa to je bilo davno. Sada je sve u redu.Na pitanje o dugo najavljivanoj svadbi, Rale nije želeo da ulazi u detalje:- Lepo nam je, hvala vam.

Autor: M.K.