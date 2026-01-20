TREĆI PUT STAJE NA LUDI KAMEN! Udaje se Maja Nikolić, otkriveni svi detalji, evo ko je njen izabranik i kad će biti svadba!

Da li će biti treća sreća?

Pevačica Maja Nikolić rešila je da stane na ludi kamen i to u februaru ove godine. Ona se udaje za jednog ugostitelja, sa kojim je godinama u vezi, ali kog vešto krije od očiju javnosti.

Majin budući suprug je ugostitelj, vlasnik kafane u kojoj se pevačica često pojavljuje i nastupa. Upravo na tom mestu, prema rečima našeg izvora, njihova romansa se dodatno učvrstila.

Mediji navode da on ima 55 godina i da nije do sada bio u braku. Maja je do sada dva puta bila u braku. Njen prvi suprug je crnogorski muzičar Mirko Šćepanović, s kojim ima sina Novaka. Razveli su se kad je Novak imao godinu dana, nakon čega je otac godinama odbijao da ga vidi i plaća alimentaciju. Na sudu su se našli kad je Novak postao punoletan, a Maja je neretko isticala kako je sama odgajala sina. I s drugim suprugom Vukom Kandićem imala je probleme, ali je u ovom slučaju sud njemu dodelio starateljstvo nad sinom Lazarom.

Autor: R.L.