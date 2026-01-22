AKTUELNO

Domaći

Nisam imala PICAJZLE! Čuvena zavodnica progovorila o navodima da joj je Bregović posvetio SRAMNE STIHOVE!

Izvor: 24sata.hr/Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Jedno drugom su bili velika inspiracija.

Pevačica Alka Vuica godinama je važila za najveću zavodnicu na ovim prostorima, a o njenim ljubavima se nadaleko pisalo, pričalo i nagađalo. Jedan od najpoznatijih muškaraca sa kojima je bila je Goran Bregović frontmen "Bijelog dugmeta".

Alka je progovorila o nagađanjima da joj je Bregović posvetio pesmu "Pediculis Pubis". Kako je pevačica istakla u pitanju je šala.

Foto: Instagram.com

- To apsolutno nije tačno, ne znam odakle potiče ta priča. Znam da je pesmu napravio iz šale, a ne da ju je ikome posvetio. Uostalom, ja nikada nisam imala picajzle - rekla je Alka i dodala:

- Jedne večeri me nazvao i rekao: "Napisao sam ti pesmu. Zove se 'Za Esmu'". Pitala sam ga: "A zašto nije 'Za Alku'?", a on mi je uz osmeh odgovorio: "E, ti bi sve!".

Ona je ispričala kako su njih dvoje godinama jedno drugom pisali pesme, a iz te ljubavi rodili su se vanvremenski hitovi.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

- Kada smo se upoznali, rekao mi je: "Ti si prvi pisac bez naočara." Kako smo često bili razdvojeni, dopisivali smo se pesmama - on meni, ja njemu. Pesma "Gde Dunav ljubi nebo", koju izvodi Josipa Lisac, posvećena je upravo našoj vezi. Isto važi i za pesmu "Dotakni me usnama", koju peva Neno Belan - ispričala je Alka.

Autor: R.L.

#Alka Vujica

#Goran Bregović

POVEZANE VESTI

Zadruga

MAŠA I MEDA U ELEMENTU! Maja i Janjuš ponovo u svojim ULOGAMA, njihov urnebesan razgovor nateraće vam suze na oči! (VIDEO)

Domaći

'DOSTA MI JE VIŠE...' Darko Lazić i Ana Sević progovorili o svom trenutnom odnosu, a reakcija njihove ćerke Lorene na vest da je Katarina TRUDNA i da

Domaći

PRIJATELJI ILI NEŠTO VIŠE?! Aneli i Anđelo zablistali poput Las Vegasa na novogodišnjem slikanju! Osmesi govore više od hiljadu reči!

Domaći

UMRLA JE MILENA! Muzičar iz Novih fosila joj posvetio jednu od najlepših pesama bivše Jugoslavije

Domaći

Žestoko prepucavanje Samira i Kačavende: Otvorili sve karte, zbog ovoga on čvrsto veruje da je imala osećanja prema njemu! (VIDEO)

Zadruga

Za njih je vreme stalo: Bebica i Teodora se prepustili strastima pred svim ukućanima, ovaj prizor se ne viđa često (VIDEO)