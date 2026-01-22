Nisam imala PICAJZLE! Čuvena zavodnica progovorila o navodima da joj je Bregović posvetio SRAMNE STIHOVE!

Jedno drugom su bili velika inspiracija.

Pevačica Alka Vuica godinama je važila za najveću zavodnicu na ovim prostorima, a o njenim ljubavima se nadaleko pisalo, pričalo i nagađalo. Jedan od najpoznatijih muškaraca sa kojima je bila je Goran Bregović frontmen "Bijelog dugmeta".

Alka je progovorila o nagađanjima da joj je Bregović posvetio pesmu "Pediculis Pubis". Kako je pevačica istakla u pitanju je šala.

- To apsolutno nije tačno, ne znam odakle potiče ta priča. Znam da je pesmu napravio iz šale, a ne da ju je ikome posvetio. Uostalom, ja nikada nisam imala picajzle - rekla je Alka i dodala:

- Jedne večeri me nazvao i rekao: "Napisao sam ti pesmu. Zove se 'Za Esmu'". Pitala sam ga: "A zašto nije 'Za Alku'?", a on mi je uz osmeh odgovorio: "E, ti bi sve!".

Ona je ispričala kako su njih dvoje godinama jedno drugom pisali pesme, a iz te ljubavi rodili su se vanvremenski hitovi.

- Kada smo se upoznali, rekao mi je: "Ti si prvi pisac bez naočara." Kako smo često bili razdvojeni, dopisivali smo se pesmama - on meni, ja njemu. Pesma "Gde Dunav ljubi nebo", koju izvodi Josipa Lisac, posvećena je upravo našoj vezi. Isto važi i za pesmu "Dotakni me usnama", koju peva Neno Belan - ispričala je Alka.

Autor: R.L.