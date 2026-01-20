Šire tračeve, izmišljaju afere, opsesivno analiziraju svaki tvoj korak... Anastasija Ražnatović GORI OD BESA, rešila da se obračuna sa svima!

Dosta joj je svega!
Mlada pevačica Anastasija Ražnatović Gudelj često iznosi svoje stavove na društvenim mrežama i time podstakne svoje pratioce na razmišljanje.
Ovoga puta, obratila je brutalnu poruku koja je izvazvala lavinu reakcija.
- Jednostrani sukob je mentalni problem. Ljudi će stvarati probleme sa osobama koje o njima uopšte ne razmišljaju, i to isključivo iz nesigurnosti. Posmatraće te, opsesivno se baviti tobom, širiti tračeve, takmičiti se, bockati, analizirati svaki tvoj korak i na kraju provocirati, a onda imati obraz da odu još dalje u ludilo i počnu da rade čudne, zle stvari, izmišljati afere i priče koje nemaju veze sa životom samo da bi tebe izvikli negativnu reakciju. A ako se usudiš da reaguješ, ponašaće se kao da si ti taj koji je sve započeo. Treba vam stručna pomoć! Pomozite sebi ako već nije kasno - poručila je Anastasija.
Autor: R.L.