Majka nije talentovana, ali zato ćerka... Sanja Đorđević pokazala šta sve njena naslednica ume, lepa, pametna i vredna! (FOTO)

Veoma je ponosna na nju.

Pevačica Sanja Đorđević ne krije koliko je ponosna na svoju ćerku Ivanu, koju je od nedavno počela da vodi sa sobom na događaje, te je javnost već imala prilike da je upozna i uveri se u njenu lepotu.

Ipak, nije izgled sve što krasi Sanjinu naslednicu. Ona je završila osnovne studije prava u Srbiji, a potom je otišla u Švajcarsku gde je završila master studije sportskog prava.

Pevačica je sada pokazala i da njena ćerka ume da umesi slavki kolač, te je objavila fotografiju kako Ivana pravi pogaču za njihovu slavu Svetog Jovana.

- Sprema moje dete slavski kolač! Majka baš nije talentovana za pogače - napisala je Sanja uz fotografiju naslednice.

Autor: R.L.