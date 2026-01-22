Ništa ne može zameniti majčino mleko: Naša voditeljka otvoreno govorila o dojenju sina

Voditeljka Televizije Pink, Marija Egelja ponosno je pokazala kako doji svoje dete.

U pitanju je njen drugi naslednik Luka, kojeg je rodila 3. aprila 2025. godine.

- Inspirisana Svetskom nedeljom dojenja čiji je cilj da se podigne svest javnosti o značaju dojenja za zdravlje majke i bebe, okačih ovu sliku. Pre svega sam zahvalna što od prvog dana imam dovoljno mleka, jer ništa ne može zameniti majčino mleko, to nije samo hranjenje, već mnogo više, neraskidiva emotivna veza sa bebom, njeno sigurno mesto gde svaki plač prestaje, imunitet, ljubav, uteha, jednostavno neki poseban, predivan osećaj i za mamu i za bebu. Naravno, bitno je napomenuti da niste "manje majke" ukoliko nemate mleka, niti ste vi krive, individualno je - počela je ona tada na Instagramu.

- Analize ukazuju da je globalni trend dojenja u konstantnom padu. Sve manje beba se hrani isključivo majčinim mlekom. Zato, podrška svim mamama koje imaju mleko - dojite svoje bebe kojima je to dragoceno, posebno u prvim mesecima. Ljubimo vas.

Marija, inače voditeljka "Pinka", u braku je s bivšim fudbalerom i bisnismenom Aleksandrom Dabićem.

- Kažu da o ljubavi, sreći i bogatstvu ne treba pričati, dovolino je da se vide. Za moje raspoloženje zaslužan je partner, voljena sam i zaljubljena. Znamo se dovoljno dugo da smo se savršeno dobro upoznali i osećamo da smo jedno za drugo. Razume moj posao i podržava me, ali želi da bude osoba iz senke. Osvojio me je, osim što je izuzetno lep i zgodan, i velikom upornošću, jednostavno nisam mogla da mu kažem ‘ne' - priznala je Marija jednom prilikom o ljubavi s partnerom za magazin "Gloria".

Autor: N.B.