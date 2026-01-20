Nakon moždanog udara posvetio se zdravom životu: Snimak Žike Jakšića oduševio sve (FOTO)

Žika Jakšić nakon velikog zdravstvenog problema, promenio je život iz korena. On sada svoje slobodno vreme provodi u teratani gde uz pomoć trenera svoje zdravlje, ali i izgled dovodi do savršenstva.

Voditelj je sada podelio video nakon jednog od treninga u teretani. Jakšić vežba uz aaistenciju u jednoj sali specijalizovanoj za takve pacijente. Njega su usnimili kako vežba sa tegovima, iskorak i ostale vežbe razvoteže.

"Bravo, to je volja", "Žika se oporavlja brzinom munje", "Samo napred", neki su od komentara.

On je otkrio kako su mu stručnost lekara, podrška porodice i prijatelja, ali i sopstvena volja za životom pomogli da se izbori sa ovim izazovom.

- Iskreno, osećam se dobro i zahvalno. Kada prođeš kroz takvo iskustvo, shvatiš koliko je zdravlje dragoceno i koliko male stvari u životu zapravo znače. Danas više slušam svoje telo i trudim se da živim mirnije i svesnije - rekao je Žika Jakšić.

Porodica i prijatelji su, kako kaže, bili njegov oslonac.

- Oni su moj temelj. Ali moram da kažem i da me je ogromna podrška kolega i običnih ljudi duboko dirnula. Poruke, pozivi, molitve, to ne može da se zaboravi. Naravno. Svaki čovek ima strah kada se suoči sa nečim nepoznatim. Ali strah te ili slomi ili te ojača. Kod mene je, hvala Bogu, bio ovaj drugi slučaj. Bilo je noći kada sam se pitao: 'Hoću li se vratiti da budem onaj stari?' Ali upravo tada sam shvatio koliko je važno verovati i ne odustajati - rekao je Žika Jakšić.

Autor: N.B.