TUGA DO NEBA: Umrla Beti Đorđević

Preminula je pevačica Blagica Beti Đorđević, vlasnica brojnih domaćih hitova, a samo jedan od njih je "Počnimo ljubav ispočetka".

Samo dan posle odlaska velike Senke Veletanlić, preminula je još jedna pevačka diva ovih prostora, Beti Đorđević (80), prenosi "Srbijadanas".

Rođena je u Kumanovu 1946. godine. Na muzičku scenu tadašnje Jugoslavije, kročila je krajem 60-tih godina.

Sa suprugom Slobodanom Bobom Đorđevićem i njegovim bendom nastupala je u američkim klubovima u Zapadnoj Nemačkoj, a nakon toga su je upoznali gosti i posetioci beogradskog Hotela Jugoslavija, gde ih je iz večeri u veče oduševljavala svojim glasom i talentom.

Prvi singl "Kraj moje tuge" objavila je 1974. godine. Od tada do početka 80-tih godina, objavila je desetak singlova, te nastupala na festivalima: Beogradsko proleće, Hit parada, Opatija, Split... Veliku popularnost donela joj je pesma "Počnimo ljubav ispočetka", Aleksandra Koraća, koju je prvi put izvela na Beogradskom proleću 1976. godine.

Dolaskom novih trendova, Beti se donekle povukla sa scene. Povremeno je nastavila da peva u beogradskim klubovima za probranu publiku. Diskografska kuća City records objavila je 2012. godine njen CD sa 23 najpoznatije pesme pod nazivom "The best of Beti Đorđević".

Beti je 2016. godine snimila singl Žarka Dančua "Nisam znala". Na Beoviziji 2018. godine, nastupila je sa Rambom Amadeusom, zajednički su izveli numeru "Nema te". Sa Jovan Maljoković bendom je 2020. godine objavila singl singl "Jedan pogled". Beti je prošle godine na obnovljenom festivalu "Beogradsko proleće" dobila specijalnu "mts nagradu" napravljenu od bakarnog dela krova nekadašnje dvorane Doma sindikata.

