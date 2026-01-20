Život joj je obeležila PORODIČNA TRAGEDIJA! Beti Đorđević SAHRANILA JE SINA JEDINCA, od njegove smrti se nikad nije oporavila!

Sve se promenilo u danu.

Vlasnica brojnih domaćih hitova Blagica Beti Đorđević peminula je u 80. godini i ostavila muzički svet u suzama. Rođena je u Kumanovu 1946. godine. Na muzičku scenu tadašnje Jugoslavije, kročila je krajem 60-tih godina.

Pre nekoliko godina Betin život promenio se, nakon što je njen jedinac preminuo u 47. godini od srčanog udara. Iza sebe je ostavio suprugu Snežanu, ćerku Kristinu i sina Vladana.

- Na groblju sam, gde sam drugo, kad me pitaju… Samo ja znam kako mi je. Danas imaš dete, sutra ga nemaš. Nisam znala kuda ću i šta ću sa sobom da uradim. Nije mi lako da vam to objasnim... Pevam, a pre bih vrištala. Kroz svaku notu, kroz svaku pesmu izlazi moj bol. Ogromna bol. Mog sina više nema… Umro je od srca. Imao je 47 godina. Iza njega je ostalo dvoje dece. Moja unuka Kristina, unuk Vladan i divna snaha Snežana - pričala je svojevremeno Beti i dodala:

- Moj sin je bio veoma talentovan. Slušali smo muziku zajedno. Sad više ne slušam muziku, ne sluša mi se ništa. Pitaju me ovde da li imam kompjuter, pa otkud da mi je do kompjutera, jesu oni normalni? Pitaju onda pa kako vi funkcionišete. Kako fukncionišem? Ne funkcionišem! Ne slušam ništa. Ne mogu da slušam te stvari koje smo zajedno slušali moj sin i ja. Muzika je strašna po tom pitanju, može čovek na svakakve misli da dođe uz nju...

Ona je istakla da nije imala vremena ni da tuguje na miru.

- Samo mesec dana posle njegove smrti, trebalo je da nastupim na Gardošu. Nastup je davno pre toga zakazan. Otišla sam u Zemun… Stala na binu. Aplauz, ovacije. U publici mnogo onih koji me se sećaju, znaju ko sam… Nisam izdržala... Mislila sam da ću ćutati o svom bolu zauvek. Rekla sam da taj nastup posvećujem sinu koji je umro. I otpevala "Crying Time". To jer moj život od tada - vreme plakanja.

Autor: R.L.