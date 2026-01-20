AKTUELNO

Kakva tužna sudbina! Beti Đorđević pre DESET DANA dobila penziju, a DANAS PREMINULA!

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić ||

Tragedija.

Poznata muzička umetnica Blagica Beti Đorđević preminula je danas u 80. godini, a celu Srbiju rastužila je ova vest, s ozbirom na njenu tešku sudbinu i velike hitove koje je ostavila iza sebe.

Foto: E-Stock/Nenad Milošević

Betin život obeležila je velika tragedija, kada joj je preminuo sin jedinac u 47. godini od srčanog udara.

Da život nekad zaista nije fer potvrdila je i Beti, koja je pre samo deset dana dobila nacionalnu penziju.

OVI UMETNICI ĆE PRIMITI NACIONALNU PENZIJU: Na spisku 21 javna ličnost - tu su Mirko Kodić, Beti Đorđević

Ipak, penziju nije dočekala, a mnogi se sa tugom i setom upravo opraštaju od nje.

Autor: R.L.

#Beti Đorđević

