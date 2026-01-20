Znam je od početka moje karijere: Milena Plavšić slomljena od tuge zbog smrti Beti Đorđević, otkrila sve o njihovom poznanstvu

Poznata muzička umetnica Blagica Beti Đorđević preminula je danas u 80. godini, a celu Srbiju rastužila je ova vest, s ozbirom na njenu tešku sudbinu i velike hitove koje je ostavila iza sebe.

Za Pink.rs se oglasila pevačica Milena Plavšić koja je sarađivala sa Beti, Vidno tužna progovorila nam je o njihovom poznanstvu i druženju:

- Baš ste me rastužili, mnogo mnogo, mi je žao. Ne mogu reći da smo bile baš prijateljice, ali smo se kao koleginice izuzetno poŝtovale i uvek smo imale reči hvale, jedna za drugu. Znam je od početka moje karijere dok je još nastupala sa mužem Bobom. Imale smo i neke zajedničke nastupe, a sarađivale smo i sa istim kompozitorom Acom Koraćem. U poslednje vreme, redovno smo se viđale u Jugotonu u Nušićevoj na tradicionalnoj novogodišnjoj proslavi.Bila je zaista divna žena.Uvek ljubazna i nasmejana.Veliki umetnik, vanserijskog glasa. Počivaj u miru draga Beti! Neka te Anđeli čuvaju, a mi ćemo i dalje da pevamo tvoj neprevaziđeni hit "Počnimo ljubav iz početka - rekla nam je Milena.

Autor: N.B.