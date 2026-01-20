Pevač na Svetog Jovana stigao na Kosovo: Veliki je blagoslov doći u Gračanicu

Pevač Milan Dinčić Dinča posetio je Kosovo i Metohiju odakle se oglasio prepun utisaka. On je sa prijateljima otišao u Gračanicu i napisao da mu je neverovatna čast biti tu.

Dinča je objavio fotografiju sa prijateljima i napisao da se oseća blagoslovenim što je tu.

- Veliki je blagoslov uopšte doći i biti dan, dva na svetom Kosovu i Metohiji. Ovo sam doživeo lično. Hvala svima koji su nas ugostili, malo je reći kao kod svoje kuće - napisao je on na Instagramu.

Kako je kasnije naveo, on je prisustvovao i prazničnom bdeniju u manastiru Gračanica.

Inače, Dinča je sa suprugom pokrenuo privatan biznis, a sada je otkrio kako sve teče.

- U ozbiljnijim sam godinama, nije mi bitno da se previše pojavljujem u medijima. Ja i dalje radim, samo ne toliko kao ranije. Sve ide svojim tokom, 18 godina scene, čovek se umori. Ulagao sam u druge stvari, trenutno ulažem u predškolsku ustanovu, bavim se time. To je došlo preko naših poznanika. Otvorile su se karte preko noći, ušao sam smelo u sve to. Tri godine već to radim. Meni nije ništa teško, veselo je sa decom. Ja sam jedini muškarac tamo - rekao nam je Dinča.

Inače, pevač u netaknutoj prirodi ima kuću, gde često odlazi sa porodicom.

Autor: N.B.