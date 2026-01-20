JANA PRVI PUT SLAVI SLAVU U SVOM DOMU! Pevačica se oglasila, otkrila ko je mesio slavski kolač (FOTO)

Pevačica Jana Todorović danas sa porodicom slavi krsnu slavu Svetog Jovana. Ona se oglasila na Instagramu, objavila je slavski kolač i slavsku sveću i otkrila da njena porodica prvi put obeležava slavu u svom domu.
Kako je otkrila, ovo je prvi put da Todorovići slavu obeležavaju u svom domu.
- Od danas u našem domu slavimo Svetog Jovana. Srećna slava svima koji slave. Zahvalni Bogu na svemu, naša ćerka je spremila najlepši slavski kolač. Naša najveća radosti! Srećno od porodice Todorović - poručila je Jana i tagovala ćerku Kristinu.
Podsetimo, Svetog Jovana slavi i njena koleginica Sanja Đorđević. I u njenom domu je za slavski kolač bila zadužena ćerka Ivana.
Sanja je fotografisala ćerku dok sprema slavski kolač, a uz objavu je kratko poručila:
- Sprema moje dete slavski kolač! Majka baš nije talentovana za pogače.
Osim toga, pevačica je uputila i čestitku svim domaćinima koji slave:
- Srećan praznik! I svima nama koji slavimo ovog velikog svetitelja, da Gospod usliši njegove molitve, za sve nas. Srećna vam slava.
Autor: N.B.