Žao mi je snajke: Nada Topčagić otvoreno o sinu Mikici, otkrila da su i ona i suprug ljuti na njega

Pevačica Nada Topčagić je reagovala na spekulacije da je njen sin Mikica Đorđević napustio suprugu Goranu i njihovo dvoje dece kako bi živeo na selu.

Pevačica je objasnila da, iako njen sin voli porodično imanje koje je njen suprug Zlatko nasledio od ujaka, on tamo odlazi zbog uspomena i odmora, a ne da bi se trajno preselio ili bavio poljoprivredom.

- Nije se preselio. Mikica često ide na selo jer je vezan za to mesto i za uspomene iz detinjstva. Moj suprug Zlatko je nasledio to imanje od svog ujaka, koji je, između ostalog, čuvao našeg sina dok je bio mali. Ta povezanost i ljubav prema tom imanju očigledno su ostavili traga i na Mikici, ali daleko je od toga da ga poljoprivredni poslovi zaista zanimaju. On više uživa u prirodi i tišini sela nego u samom radu na imanju. Nakon povrede koju je doživeo na planini, nekako se psihički udaljio od ideje da bi život mogao da provede u takvim predelima, i to je sasvim prirodno - objasnila je Nada.

Osim toga, Nada nije krila da joj je žao snajku koja se suočava sa mnogobrojnim obavezama, kako u gradu, tako i na seoskom imanju.

- Neizmerno mi je žao naše snajke. Moj Zlatko i ja smo besni svaki put kada je odvojena od porodice. Razumemo da ima mnogo obaveza, i to je za nas uvek razlog za brigu. Nekoliko puta sam pokušavala da se bavim gajenjem povrća i voća, ali imanje je specifično i zaista je teško brinuti se o svemu što zahteva. Koze koje su tamo prisutne obrste sve što posadite. Ipak, imanje ne planiramo da prodamo. To imanje predstavlja nešto što ne može da se kupi i za sve nas ima ogroman emotivni i nematerijalni značaj. To je deo naše porodice, deo naših korena, i želimo da ga sačuvamo za generacije koje dolaze - priznala je pevačica koja je potom objasnila zbog čega je njen naslednik Mikica napustio selo.

- Milica voli selo i prirodu, i to je deo njegove slobode, ali srce i život su mu i dalje u gradu. Važno je da ljudi shvate razliku između uživanja u prirodi i odluke da se potpuno povučete iz gradskog sveta. Mikica je mladić koji voli svoje prijatelje, karijeru i grad, i to neće napustiti. Ovo imanje je za nas mesto koje nas podseća na detinjstvo, na uspomene i na našu porodicu. Nije ništa više od toga - rekla je zvezda narodne muzike.



Autor: N.B.