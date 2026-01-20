AKTUELNO

MALI MARIO ZA BUBNJEVIMA! Ponosna Marija Šerifović podelila snimak iz stana: Probe su počele

Foto: Instagram.com

Pevačica Marija Šerifović podelila je snimak iz svog stana na kojem se vidi njen sin Mario kako svira bubnjeve. Iako je veoma aktivna na društvenim mrežama, Marija i dalje ostaje dosledna odluci da ne otkriva sinovo lice, pa ga je i ovog puta snimila s leđa.

Na televizoru je pustila snimak jednog od svojih koncerata, koji je mali Mario pažljivo pratio, dok je sve vreme oduševljeno udarao po igračkim bubnjevima. Ovaj prizor posebno je raznežio pevačicu, pa ga je odlučila da podeli sa pratiocima.

Mališan je nosio plavu trenerku i prsluk, a Marija je uz snimak kratko poručila: „Probe su počele“.

Foto: Instagram.com

Podsetimo, podsetimo, pop pevačica je za Božić objavila fotografiju svog sina Maria, koji je u njihov porodični dom uneo badnjak i napisala snažnu poruku:

- Nije ni veselje, ni buka, ni galama. Božić je dan kada moramo biti tihi. Tiši nego ikada. U toj tišini ne treba da odzvanja ništa osim zahvalnosti. Zahvalnosti životu. Zahvalnosti Njemu i Njegovoj žrtvi. Zahvalnosti što nam je dato da vidimo i dišemo. Što imamo priliku da kroz ovaj život prođemo polako, svesno, da hodamo uspravno i ostavimo trag koji nije glasan, ali je čist - napisala je Marija.

