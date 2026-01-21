Sve crveno, a teksas suknja nikad kraća: Stoja je pukla sto hiljada evra na operacije, išla je i na liposukciju, a ovo su rezultati (FOTO)

AKTUELNO

Pevačica Stoja Novaković (53), prema pisanju domaćih medija, svojevremeno je potrošila 100.000 evra na plastične operacije. Ona je u poslednje vreme aktivna na svom Instagram profilu gde je sada objavila selfi u specifičnoj odevnoj kombinaciji.

Stoja je na sebi imala crvene čarape i štikle iste boje, kao i crvenu bluzu i crveni kaiš. Pevačica se odlučila za teksas minić koji je uklopila sa teksas jaknom.

Stoja je i dalje verna afro loknama koje je nedavno uradila, a umesto plave kose, sada se ofarbala u crno.

Foto: Instagram.com

Išla ranije na liposukciju

Pevačica je, išla na liposukciju, ali je sve što je radila da poboljša izgled bilo kontraproduktivno zato što obožavaoci nisu hteli da je čuju za nju kao tamo neku mršavicu jer su navikli da je onako narodski zdrava i jedra i da na njoj sve puca.

- Jedno vreme sam bila smršala, nisam jela ništa. Bila sam gladna. Pila sam sokove sve vreme. Imala sam savršenu liniju, sada već davne, 2003. Promenila sam lični opis, ali ljudi me nisu prihvatili. Tada su počeli da me pljuju. Govorili su da sam nikakva. Posle sam se opet predala hrani da im ugodim - rekla je Stoja nedavno za Republiku.

Foto: Instagram.com/stoja_institucija

Inače, pevačica je nedavno je progovorila o estetskom zahvatu lica koje je radila u Turskoj, a pričalo se da je za operacije dala 100.000 evra.

- To je poznato kod mene! Kada se menjam, menjam sve! U Turskoj sam provela 10 dana i 2 meseca oporavka. Još uvek me boli, bila sam nepokretna 3-4 dana, sreća što je moj drug išao sa mnom. Bila sam 9 i po sati u veštačkoj komi. Ne bih o cifri, ali tu je negde. Kad kažeš Turska, svi znaju da nije baš jeftino i jednostavno, ali ja sam prezadovoljna - rekla je Stoja.

