OD MENE SE NIKO NEĆE NAJESTI Aleksandra Prijović kuhinjske poslove prebacila na muža Filipa: Ne znam ništa da spremim!

Iako ima svega 30 godina, Aleksandra Prijović iza sebe već ima karijeru na kojoj bi joj mnogi pozavideli. Pored niza uspešnih nastupa, pevačica uživa u skladnom braku sa suprugom Filipom Živojinovićem, sa kojim odgaja sina Aleksandra i ćerku Ariju.

Ipak, kada je reč o privatnom životu, Aleksandra ima jasno postavljene stavove od kojih ne odstupa – a jedan od njih je da kuvanje nije deo njene svakodnevice. Popularna pevačica iskreno priznaje da će radije naručiti obrok ili posetiti omiljeni restoran nego stati za šporet. Fokusirana na muziku i karijeru, uživanje u hrani radije prepušta drugima, pa najradije degustira specijalitete koje pripremaju profesionalci ili njen suprug Filip.

– Kod kuće stalno nešto radim, uvek sređujem i slažem, ali se od mene niko neće najesti. Stvarno ne znam ništa da spremim. Možda ću nekada dobiti želju da naučim da kuvam, izjavila je Aleksandra, dodajući da svu brigu o obrocima preuzima njen muž.

Aleksandra Prijović ne kuva, a kako je svojevremeno otkrila za Story, Filip je talenat za kulinarstvo nasledio od oca.

– Na moju veliku radost, Filip je povukao na tatu, tako da je on taj koji kuva kod nas kući, objasnila je Prija, ističući koliko joj znači njegova posvećenost porodici.

Osim u kuhinji, Filip je maksimalno angažovan i oko dece.

– Radio je sa Akijem, radi i sada, tu nema nikakvih problema, izjavila je pevačica za In Magazin, pohvalivši supruga što se ne libi ni najzahtevnijih roditeljskih zadataka.

Rešila da se podseti porodičnom životu

Podsetimo, Aleksandra Prijović vratila se na muzičku scenu na velika vrata posle jednogodišnje pauze.

Kako saznajemo, jedna od najpopularnijih pevačica ipak je rešila da se i ove godine više posveti porodičnom životu. Prija je iz tog razloga odlučila da ne nastavi megauspešnu turneju, u kojoj je oborila sve rekorde posećenosti širom regiona.

To ipak ne znači da će publika tokom 2026. ostati uskraćena da čuje i gleda pevačicu na koncertima u zemlji i inostranstvu, samo što će ona broj nastupa svesti na minimum.

Autor: D. T.